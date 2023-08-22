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【施政報告2023】謝偉俊倡多關顧「輕熟銀髮族」　關鍵時期退稅、撤辣不能少

政治 19:20 2023/08/22

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選委界立法會議員謝偉俊。（資料圖片）

再有立法會議員就《施政報告》與特首李家超會面提交建議。其中，選委界議員謝偉俊呼籲政府參考新加坡，多關顧長年甚少受惠社會福利政策的50歲以上夾心「輕熟銀髮族」（Young Seniors）。

謝偉俊議在社交平台交代建議大方向。他提到，本港經濟深陷困境，而「強制性」MPF連年虧損，退休市民僅存MPF供款，認為根本不能有尊嚴地退休，建議為MPF提供「保證」或最低限度「免虧蝕」保本回報，或特設一次性「虧損補償」，否則有違保障退休原意。

謝偉俊續指，疫後復常經濟成果未見，關鍵時期，退稅、撤辣招、減印稅不能少。他又引述學者指，人民幣兌港元滙率恐重現1兌1，建議應盡快作出研究、防範本港經濟因此進一步下滑，進而影響本港吸引力。

對於郵輪碼頭亂象。謝偉俊希望藉當局研修《保護海港條例》，考慮觀塘避風塘填海，快速造地，增郵輪碼頭人車流，解土地供應、觀塘交通擠塞「老大難問題」。

林哲玄籲加強外展服務支援嚴重精神病患者

醫療衞生界立法會議員林哲玄則就精神健康、牙齒及口腔健康、基層醫療、中醫藥發展等提出多項建議。

醫療衞生界立法會議員林哲玄。（資料圖片）

精神健康方面，林哲玄建議，就嚴重精神病患者及其照顧者，可加強外展服務，及早發現高危患者，亦要加大服務範圍，包括帶有自殺傾向的嚴重抑鬱和產後抑鬱患者。林哲玄又指，對精神健康有正確的認識是去標籤化的第一步；良好的公眾精神健康教育，有助食品及早察覺危機以及早起徵兆，從而及早診斷及介入。

基層醫療方面，林哲玄建議醫管局可先發短期藥物，病人服用後由家庭醫生或臨床藥劑師評估，再從醫生診所或社區藥房發出餘下日子的藥物。他希望見到藥劑師的臨床服務打入社區，造福市民。

另外，林哲玄稱，期待大灣區器官捐贈互通的落實，但需秉持本地優先，全區配對，不放過任何一個救人機會。

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記者：趙居逸

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