【食物援助】大家樂再推「大家開飯」計劃　資助4千人3個月免費享用分店餐膳

▲ 大家樂集團今日（22日）宣布，再度推出「大家開飯」食物援助計劃。（大家樂提供）

大家樂集團今日（22日）宣布，再度推出「大家開飯」食物援助計劃，將提供1,200萬元資助，以支援照顧者。本年受惠人數增至4千人，其中每位受助人將獲得價值3千元的「開飯咭」，憑咭可於3個月內，免費享用大家樂餐膳。計劃的啟動禮亦於今日舉行，現場有40名曾接受去年計劃資助的參加者出席。

大家樂今年再度邀請鄰舍輔導會作為「大家開飯2023」的合作夥伴，甄選其網絡下符合資格會員接受資助，包括兒童、長者及殘障人士的照顧者。為減輕照顧者的生活開支壓力，同時騰出空間及時間以照顧自己的身心需要，合資格受助人可於3個月內，憑「開飯咭」到各分店免費享用50元或以下的餐膳。

計劃於去年疫情高峰期間首度推出，向面對即時經濟困難的家庭、失業及低收入人士提供協助，減輕他們的生活壓力。其中受助人鄭女士與有特殊需要的女兒居於狹隘的劏房，居住環境惡劣，煮食設施亦有限，只能烹調簡單餸菜。疫情期間，沒有親友支援的鄭女士須獨自處理家居衛生，同時照顧女兒健康，生活十分艱難。她認為，計劃令她能夠到附近大家樂換領食品，讓女兒享用較豐富的餐膳外，更讓她有更多時間陪伴女兒玩耍、學習及訓練。

另外，受助人惠玲及惠兒均是輕度智障人士，多年來與年紀老邁的父親共同生活。其父親於2021年不幸跌倒，需要卧床休養，兩人須肩負起照顧父親責任，處理生活所需及起居飲食。然而，計劃為他們提供食物，減輕他們的壓力，讓她們有更多時間及精神照顧父親。

大家樂集團行政總裁（香港）梁可婷表示，開飯咭令受助者可按自己需要，到任何一間大家樂選擇心儀餐點，有很大自由度。她亦指，人口老化下，長期病患個案數目增加，照顧家人的壓力亦隨之增加，因此期望社會大眾提高對照顧者身心健康的關注，向他們提供適切的援助。

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責任編輯：梁凱婷