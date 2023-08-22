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鄭中基終等到紅館批核　Ronald明年香港舉行演唱會：鐵柱終於磨成針

娛樂 20:25 2023/08/22

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熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

鄭中基（Ronald）於上月剛於澳門完成《Fragments of Wonder 鄭中基世界巡迴演唱會2023》首站後，今日（8月22日）宣布將於2024年 2月檔期，於紅館舉行演唱會的香港站！

其實Ronald一直都收到不少信息問「幾時開紅館呀？」，自上月澳門首站啟動後，更加激增，而由去年中秋第一次入紙至今已一年。

【鄭中基演唱會2023】澳門首站開鑼Ronald首做監製　Edan蝦頭現身支持

我真係好開心！

Ronald表示，收到紅館確認信的一刻都有點難以置信：「鐵柱終於磨成針！上年中秋開始入紙，每個月入，入到變成每個月嘅指定動作，當收到紅館成功批俾我哋封信嗰一刻，大腦空白一片，心諗：『係唔係㗎？真係得咗啦？』我真係暈一暈，然後花咗10幾分鐘冷靜咗個人之後就諗點樣部署。」

他續指：「除咗通知各個部門外，最想嘅就係同大家分享第一手消息，Show date大概係2024年2月13至18號，但實質日子暫時未定到，定到又再即刻話俾大家聽，我知道講到好亂，但係我真係好開心！再次農曆新年見！」

以幽默度艱難時期

演唱會的《Fragments Of Wonder》靈感源自於疫情爆發，經歷完這段時間，Ronald 深刻體會到，無論環境多麼惡劣、困苦，人們都能找到快樂的碎片。他也發現香港人具有很強的適應能力，這讓他決定創作《Fragments of Wonder》這個概念。

疫情期間，鄭中基創立個人的Youtube頻道「機動電視台RTV」，以幽默和歡樂去感染人們，與人們共度艱難時期，成為大家心中的力量！

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撰文 : TOPick柴犬出動

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