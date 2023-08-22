【Again!】Edan個唱前推出新歌　呂爵安拉埋《膠戰》隊友齊拍MV

▲ 呂爵安新歌《Again!》。

《EDAN LUI “IN MY SIGHT OF E” SOLO CONCERT 2023》舉行在即，忙於排練的呂爵安（Edan）仍抽空製作了兩首全新歌曲，並先後在今明兩日推出。

打頭陣有的《Again!》就找來膠戰好友岑珈其、徐浩昌（肥腸）及黃正宜（阿正）一同拍攝MV，實行演唱會未開，先送上驚喜與笑彈。

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傳達正面思想

這次新歌《Again!》由Edwin作曲、周耀輝填詞、Edward Chan監製，是首好溫暖的歌，Edan說：「做人開心唔係咁簡單，但呢個世界好多人都陪住你，好多嘢可以 重新嚟過，一齊去努力令到件事變得更加好，所以想用呢首歌帶啲正能量鼓勵大家， 話俾大家知，好多人陪住你哋㗎！」

每個人人生裡面總有不如意的事，但Edan相信只要有信念、知道身邊有人陪伴在側，就有力量一同邁步跨過去，他很希望借助《Again!》能感染大家，傳達正面的思想。

歌曲雖然看似沉重又帶點深奧，但MV卻是截然不同的風格，而且更突出了Edan的搞 笑形象。Edan說：「MV想用一種輕鬆少少嘅方式表達，所以同導演講不如玩啲搞笑啲嘅嘢啦，因為一直以嚟嘅MV，都冇乜邊隻MV可以好搞笑好瘋狂，所以今次度咗呢 個MV故仔我好鍾意!」

《膠戰》隊友同演出

要拍出瘋狂搞笑Mode，當然要搵合適的演員加盟，而且未演就要先令大家發笑，那麼，除6膠，應該都沒有別的人選了。

Edan也說：「一諗就好啱膠戰嘅朋友，特別啱肥腸、珈其同阿正，Hilary同Jeffrey就唔係好啱嘅角色，所以我 同佢哋講，唔好意思，你哋太靚，下次先!」

他坦言，能有《膠戰》的隊友一同演出，特別開心，說:「因為拍《膠戰》外，都冇乜機會同佢哋合作，可以搵佢哋一齊玩，所以好正!同埋咁啱今次準備緊演唱會，我可以掉晒俾佢哋做下，我對佢哋嘅演出都好有信心，咁我就輕鬆啲，令到今次 係我拍攝時間最短嘅一次嘅MV。」

既然要拍攝一個瘋狂嘅MV故事，造型上當然不能隨便，結果珈其、阿正同肥腸的造型都為大家帶來驚喜。

Edan表示這要歸功於一眾幕後人員，Edan道:「我哋花咗好多心思喺佢哋嘅造型，特別係一諗起阿正做奸角，就 覺得要俾粒墨佢，結果成個造型都好襯佢，係Perfect Match，其實佢間唔中出show都 可以試下咁做，好啱佢Punk Rock嘅形象。肥腸直情突顯佢嘅優點出嚟，好吸睛，一定 會望住佢。珈其整埋個頭，好啱佢MK年代，將佢哋3個嘅優點放大，所以我相信佢哋 都好滿意!」

好友都有突出造型，Edan當然也不能例外，這次他扮演精靈，早前他在社交平台 Share時已引起廣泛討論，自己都感激幕後製作團隊為他精心設計造型。

Edan說: 「我個角色係一個精靈，守護個女仔，所以就有精靈Look嘅諗法，呢個妝同呢個造型。」

呂爵安化身精靈拍《Again!》MV 用了兩個幾鐘，黐上去假耳仔都整6個小時，「成件事好有心思，仲有其他瘋狂玩嘢造型，雖然拍攝鐘數唔算好長，喺MV出現時間亦唔算好長，但都好多得意嘢發生！」

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