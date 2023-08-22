【日本核廢水】2011年至今日本進口食品樣本3個輻射超標　 涉及蘿蔔及菠菜

▲ (陳靜儀攝)

日本政府今（22日）宣布，將於周四（24日）開始排放福島核污水入海。港府將會於本月24日（周四）起禁止10（都）縣的水產品進口本港，包括所有活生、冷凍、冷藏、乾製或以其他方式保存的水產品、海鹽，以及未經加工或經加工的海藻，相關食物安全命令明日刊憲。另外，港府表示，局方每個工作天會發新聞公告，公佈日本進口食品樣本的輻射測試結果、本港水域的環境輻射水平和本地魚獲的輻射水平。

TOPick翻查食物安全中心的紀錄，中心自2011年3月16日，亦即福島第一核電廠事故後，一直有監測本港日本進口食物檢測的輻射水平概況。因應日本排放核廢水，食物安全中心為了提高對日本進口食品檢測結果的透明度，從2023年1月起，在中心的網站公佈日本進口食品每月檢測結果。

據中心的數字顯示，2011年3月12日至今年7月31日起，共檢測788,927個樣本，其中今次禁令的水產類別，共有130,190個。中心報告顯示，68個樣本被驗出含微量輻射，未超出《食品法典委員會》的指引限值。不過2018年至今，未再有錄得個案。

另外有3個樣本檢測結果檢測結果不合格，3個樣本均是於2011年3月23採樣，分別涉及白蘿蔔、蘿蔔以及菠菜。其中蘿蔔及菠菜分別每公斤錄得800貝可及1000貝可碘，較本港每公斤100貝可的標準高。

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記者：陳展棋