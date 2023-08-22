  • 30°C
香港時間 : 2023822日 (週二) 23:52
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【夜經濟】信和集團商場送1萬張美酒換領券　鼓勵市民晚上8時後消費

社會 23:21 2023/08/22

分享：

分享：

熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

信和商場送1萬張美酒換領券，鼓勵市民晚上8時後消費。

為支持政府推動夜經濟政策，信和集團商場將送出1萬張美酒換領券，同時推出中秋活動鼓勵市民在晚上8時後消費。

優惠包括在荃新天地消費滿500元可換領免費生啤一杯，尖沙咀中心及帝國中心餐飲費滿300元，可換領$50元的尖東美食里飲品券，可於酒吧換領啤酒或雞尾酒乙杯；同時會在高鐵站及巴士站派發免費飲品券，邀請旅客到尖東賞海景品美酒。

信和集團商場送1萬張美酒換領券，鼓勵市民晚上8時後消費。

信和集團商場送出1萬張美酒換領券：

  • 荃新天地：9月29至10月2日「中秋市集啤一啤」推出「夜市消費賞」，憑晚上8時後場內單一消費滿HK$500，可於手工啤酒攤位免費換領生啤一杯
  • 尖沙咀中心及帝國中心：9月28日至10月8日期間，顧客於晚上8時後餐飲消費滿HK$300，可換領$50元的尖東美食里飲品券，可於酒吧換領啤酒或雞尾酒乙杯
  • 尖東美食里：將在高鐵站及巴士站派發免費飲品券，邀請旅客到尖東賞海景品美酒

信和集團商場送1萬張美酒換領券，鼓勵市民晚上8時後消費。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯　李志強

餐廳情報 著數優惠 商場活動 高鐵 美食 尖沙咀中心&帝國中心 荃新天地 Citywalk 信和 商場 餐飲

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【結業潮未止】旺角帝京酒店花月庭突然宣布結業　網民：「好多香港人嘅回憶都喺度」
20:46 2023/08/11
【結業潮未止】旺角帝京酒店花月庭突然宣布結業　網民：「好多香港人嘅回憶都喺度」
【提高警覺】青衣疑現「催眠黨」打手勢講1句話　港男鬼迷心竅被騙6000蚊
12:23 2023/08/11
【提高警覺】青衣疑現「催眠黨」打手勢講1句話　港男鬼迷心竅被騙6000蚊
【呈分試攻略】破解中文科呈分試迷思　閱讀理解應先看文章還是先讀題目？
16:18 2019/04/02
【呈分試攻略】破解中文科呈分試迷思　閱讀理解應先看文章還是先讀題目？