【夜經濟】信和集團商場送1萬張美酒換領券　鼓勵市民晚上8時後消費

▲ 信和商場送1萬張美酒換領券，鼓勵市民晚上8時後消費。

為支持政府推動夜經濟政策，信和集團商場將送出1萬張美酒換領券，同時推出中秋活動鼓勵市民在晚上8時後消費。

優惠包括在荃新天地消費滿500元可換領免費生啤一杯，尖沙咀中心及帝國中心餐飲費滿300元，可換領$50元的尖東美食里飲品券，可於酒吧換領啤酒或雞尾酒乙杯；同時會在高鐵站及巴士站派發免費飲品券，邀請旅客到尖東賞海景品美酒。

▲ 信和集團商場送1萬張美酒換領券，鼓勵市民晚上8時後消費。

信和集團商場送出1萬張美酒換領券：

荃新天地： 9月29至10月2日「中秋市集啤一啤」推出「夜市消費賞」，憑晚上8時後場內單一消費滿HK$500，可於手工啤酒攤位免費換領生啤一杯

9月29至10月2日「中秋市集啤一啤」推出「夜市消費賞」，憑晚上8時後場內單一消費滿HK$500，可於手工啤酒攤位免費換領生啤一杯 尖沙咀中心及帝國中心： 9月28日至10月8日期間，顧客於晚上8時後餐飲消費滿HK$300，可換領$50元的尖東美食里飲品券，可於酒吧換領啤酒或雞尾酒乙杯

9月28日至10月8日期間，顧客於晚上8時後餐飲消費滿HK$300，可換領$50元的尖東美食里飲品券，可於酒吧換領啤酒或雞尾酒乙杯 尖東美食里：將在高鐵站及巴士站派發免費飲品券，邀請旅客到尖東賞海景品美酒

▲ 信和集團商場送1萬張美酒換領券，鼓勵市民晚上8時後消費。

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責任編輯 李志強