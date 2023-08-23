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【東張西望】為女兒索償120萬元醫療費被拒　保險公司堅持不受理唔肯賠

娛樂 09:52 2023/08/23

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《東張西望》

TVB節目《東張西望》在昨晚（8月22日）報道一個關於保險索償個案，事因張先生向《東張西望》投訴指，女兒僖僖在剛出生已購買醫療及危疾保險，可是愛女在3個月大時，因為長期低燒兼皮下出血，於是醫生確定她患急性骨髓性白血病，但醫療費用達100萬元。

苦主張先生接受《東張西望》主持李旻芳訪問指，當時為女兒僖僖所買的兩份保險，保額為100萬元，當中包括心臟病及癌症疾病，而且保單清楚列明再加50%保障，即是總共150萬元。

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保單作廢不獲賠償

據張先生自己所講，買保險時已如實申報女兒醫療，因女兒出生時臉上有胎記，醫生指機會跟眼部或腦部有關連，所以在購買保險時也有列明。

可是在僖僖3個月大時發現患患急性骨髓性白血病，要接受5次代療，張先生因經濟壓力向保險公司提出索償120萬元時，卻等了近半年才獲通知保單作廢，不獲賠償。

而保險公司理據指，投保人隱瞞僖僖「小頭症」的病歷，所以拒絕賠償申請。

保險公司堅持不受理

但張先生表示，從沒人告知女兒患「小頭症」。不過查看醫療紀錄，在僖僖出世時，醫院的確曾寫下「小頭症」（Microcephaly）。

原來僖僖剛出生時的頭圍為31厘米，比正常BB的32至35厘米僅細1厘米，雖然如此，但她當時體重只有2.66公斤，比其實BB「細粒」。

現在快將兩歲的僖僖頭圍已正常發育，更獲兩份不同的醫生證明書證實沒「小頭症」。可是保險公司依然不受理，於是張先生向保險投訴局作出投訴，無奈仍然不果。經過《東張西望》介入後，張先生收到保險公司聯絡了解，以及解決事件。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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