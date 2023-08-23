【大阪遊】親子遊安排飛田新地紅燈區震驚網民　港媽擺烏龍崩潰：我好白癡

▲ 港媽安排去飛田新地，令網民感到震驚。

來到暑假尾聲，有些父母都把握最後時間跟仔女外遊。近日有港媽在社交平台請教大阪之遊的行程安排，見其中一日安排丈夫到飛田新地遊覽3小時，令一眾網民感到震驚，笑言港媽如此大方。港媽事後才發現自己擺大烏龍，她一直以為該處是動漫集中地，才被稱為「男人天堂」，沒想到竟是紅燈區。

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有港媽近日在facebook群組「大阪親子遊」發帖，她表示，兩夫婦會帶6歲兒子在8月30日飛大阪玩3日。她列出3日的暫定行程，向網民徵求意見，詢問還有甚麼好推介。

從港媽所計劃的行程，首日會先去大阪城、難波、道頓堀等著名景點，翌日就去環球影城，而最後一日才是最「精彩」，安排去飛田新地3小時，還有天王寺和阿部野睇夜景。

▲ 有港媽在facebook群組詢問行程計劃，安排去飛田新地震驚網民。（facebook截圖）

事實上，飛田新地是日本著名的紅燈區，從1918年起有多間風俗店經營，因而被稍為「男人天堂」。帖文一出，隨即有網民留言「小朋友去飛田新地？」港媽解釋是老公要求，她和兒子到時會去天王寺的動物園等老公。有網民亦笑言「好老婆系列」、「有冇咁大方呀」、「個老公真識玩」、「呢個老婆算唔話得」。

▲ 飛田新地是著名紅燈區。（YouTube影片截圖）

其後港媽再留言，她自爆自己擺出大烏龍，「老公話係大阪嘅秋葉原，好多動漫figure」，因此她以為飛田新地是動漫集中地，其後她上網尋搜資料才揭發真相，

我好白癡，一直聽人講飛田新地係男人天堂，以為佢哋講動漫，仲安排俾老公，我好瘀想搵窿捐。

網民看過港媽解釋後，笑言難分真與假，有機會是老公要求抽時間去看動漫，但沒講明地點，而港媽就誤加飛田新地做行程。

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責任編輯：王明芳