輕鐵孖兄弟「拍住上」35年 見證社區發展 堅守服務使命

1988年9月18日，對黃耀強、黃耀民來說，這一天是人生中最難忘又別具意義的大日子，因為那天輕鐵第一期系統正式投入服務，兩兄弟亦開始為市民服務。轉眼間，輕鐵來到第35個年頭，兄弟倆不單與輕鐵共同成長，同時見證着輕鐵系統由最初只得6條綫共41個輕鐵站發展至今天共68個輕鐵站（當中有4個車站和屯馬綫連接），還有社區的變化，所有點點滴滴都成為了兩兄弟的美好回憶，亦是他們每天為市民服務的動力來源。

孖兄弟先後加入 成為輕鐵維修工



早在70年代，政府在計劃發展屯門成為新市鎮時，已計劃興建一條輕便鐵路系統，以應對未來區內的人口發展。1985年11月，第一期輕鐵開始動工，1988年9月正式投入服務，自小在元朗長大，現為維修工程師的黃耀強（大黃）分享道，當時看着輕鐵逐步建成，已決心加入成為一位維修技工，「當知道輕鐵將來會駛經屋企附近，已很想加入輕鐵行列做維修工作。」

1988年3月，本身從事汽車維修工作的大黃如願以償加入輕鐵行列並成為維修技工，同年6月，同樣是汽車維修員的弟弟黃耀民（細黃）亦加入成為維修技工，兩兄弟一同從事車務維修，細黃說：「我加入公司前，也有先詢問大黃，他現在亦會不時和我分享輕鐵在不同方面的新提升。」大黃則笑說，弟弟加入公司後，由於二人長相相似，而且曾擔任同一樣的崗位，所以工作時經常被同時「點錯相」！「大家同一部門工作的時候，上司會專登把我們分在不同小隊，因為他擔心會把我們兩個搞亂。」

▲ 大、細黃這對輕鐵孖寶兄弟同年加入輕鐵，一做就35年，一同見證着屯元天社區和輕鐵的變遷和進步 。

建立深厚感情 視輕鐵為兒子



35年來，二人在看着輕鐵和區內的進步和變遷的同時，工作上同樣迎來了不少變化，大黃由當年的維修技工晉升為維修工程師，性格好動的細黃則於1994年轉職輕鐵車長，回想當年成為輕鐵車長，也曾遇過不少有趣事情，「試過在水邊圍站見過附近草地有牛正在食草！」他又表示，見證着新界西北人口增加，每天能夠駕駛着輕鐵接載屯門、元朗及天水圍居民回家，讓他的使命感也變得更強。

而大黃則用了一句來概括35年來的工作生涯，他表示：「我會用『與時並進、勇往直前』來形容35年來的工作。為配合屯元天的居民需求，輕鐵系統愈來愈先進，例如第五期輕鐵的LED照明系統進行了改良，還有加強車廂空間感等。由於不同期數的輕鐵都有不同，公司安排了不少訓練給我們，我亦不時在工餘時間研究不同輕鐵的電路圖，增加自己的鐵路知識。」在提升相關知識和技能的同時，大黃亦深感與輕鐵建立了一份深厚感情，他更形容這份感情猶如父子，每一輛輕鐵在他心中就像兒子般重要，「每次一回到輕鐵車廠，他們有甚麼不舒服、「扭計」，都會立即為他們進行不同的檢查。」

▲ 細黃由最初的維修技工轉職成為輕鐵車長，現時是路面路軌兩用車導師。

35年如一 抱持同一理念



35年來大黃和細黃坦言也曾遇過不少挑戰及無法估計的突發情況。作為路面路軌兩用車的導師的細黃，就不時處理無法估計的突發情況。「例如有私家車誤入輕鐵路軌範圍，便需要利用路面路軌兩用車把這些私家車拉上來。遇到這些情況會很焦急，因輕鐵上很多乘客，會影響乘客及阻礙輕鐵服務，希望盡快順利處理。」

而大黃則難忘2016年颱風妮坦襲港，當日他就以事故工程師的身份在天悅站現場協助統籌事故，「每次心情都很緊張，因未知影響範圍有多嚴重，除非宣布列車停駛，否則都要與時間競賽，尤其快將落風球時，會有大批市民趕返工，那時就會更大壓力。」

隨着社區人口愈來愈多，輕鐵每日接載量亦不停增長，由1988年每日15萬人增加至現時每日40萬人，對大細黃來說，每天背負的使命感亦大增。雖然如此，二人卻擁有共同理念——把安全可靠的服務帶給屯門元朗天水圍的居民。

▲ 每次颱風襲港，大黃都要面對不同的壓力，而最大挑戰是要與時間競賽，把對乘客的影響減到最低。

▲ 35年來，輕鐵已由第一期列車（左）發展至現時的第五期列車（右），6條綫的輕鐵站亦由最初的41個站擴展到現在68個，設備和技術亦不斷提升。

(特約)