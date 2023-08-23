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【醫生回流】錯過親人最後一面　海外醫生決心回港從醫：香港是我家

健康 11:23 2023/08/23

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錯過親人最後一面反思「何處是吾家」，海外醫生決心回港從醫貢獻社會。

為讓更多在海外讀醫港人回流香港公院服務病人，港府早前已修訂醫生註冊制度，容許特別註冊醫生免試獲正式註冊。其中，潘秀菊醫生正是透過該註冊制度，成為首位經特別註冊在醫管局執業的醫生，回港貢獻社會。

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Facebook專頁「伊院通 - 伊利沙伯醫院」近日分享，潘秀菊醫生回港從醫的經歷。潘秀菊醫生是土生土長的香港人，中學時期前往英國留學，其後入讀當地醫學院並取得執業及專科資格，在英國從醫近10年。

惟4年前，潘秀菊醫生收到祖母身體變差的消息，於是趕回香港探望，但可惜未能見到最後一面。她表示，自小由祖母照顧長大，感情深厚，她的離世令自己悲痛不已。也是從這時候潘醫生開始思考，「何處是吾家」？

最後，潘醫生毅然決定回港照顧雙親，2年前透過特別註冊制度加入醫管局工作，現時是伊利沙伯醫院麻醉科副顧問醫生。

此心安處是吾鄉，香港是我的家，特別註冊制度方便我回來貢獻社會。

目前，潘醫生已經在伊利沙伯醫院工作了一段時間。她指，當時自己不太熟悉香港的醫療制度，亦曾擔心有限度註冊沒有太大保障。不過，潘醫生現在在工作上和其他同事合作無間，「我在醫療團隊內，與其他同事一樣，可以合作無間服務病人。」因此她亦希望未來能有更多在外國讀醫科的香港人「回家」，為病人服務。

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責任編輯：羅嘉欣

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