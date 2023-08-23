【一代巨星】《霸王別姬》30周年4K版9月重上　張國榮珍藏海報免費展出

▲ 《霸王別姬》30周年

張國榮、鞏俐主演，陳凱歌執導的《霸王別姬》，今年是上映30周年，將以 4K 數碼修復版全球上映，日本已於7月底率先放映，接著8月法國；9月中於多倫多電影節；9月底在北美地區登場。

湯臣（香港）特別授權香港電影資料館將於9月30日（六）在尖沙咀文化中心大劇院舉辦香港首映，讓影迷在張國榮離世20年，及9月12日冥壽的月份，可以在大銀幕再度欣賞這部光影瑰寶。

《霸王別姬》4K修復版當日會安排兩場放映場次，分別是下午2時半香港首映場和晚上7時半，門票一律定價為45元，於9月1日起在城市售票網公開發售。

▲ 《霸王別姬》

文化中心展出珍貴展品

除電影放映外，電影公司亦特別借出《霸王別姬》多張國際版原裝海報和其它珍貴展品，於放映當日在文化中心展出。

展覽在9月30日香港首映當天於文化中心2樓大堂展出，持票觀眾可先睹為快。其後於10月4日至12月30日移師至香港電影資料館一樓大堂免費展出。

張國榮一直認為《覇王別姬》是他從影以來的代表作，今年適逢他逝世20周年，加上電影公映30周年，因此9月30日香港首映將蘊含多重特別意義。

▲ 張國榮、鞏俐主演

免費放映兩部經典

而在9月12日哥哥的冥壽，香港文化博物館本在當天是休假日，亦特別安排全日開館，除了《繼續寵愛．張國榮紀念展》外，博物館其他展覽亦開放予公眾參觀。

另外，當日博物館一樓劇院會免費放映兩套張國榮主演的經典電影，分別為上午11時放映《戀戰沖繩》及下午3時放映《東邪西毒》，觀眾可於活動開始前15分鐘排隊入場，名額有限，先到先得，額滿即止。

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