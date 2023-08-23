  • 32°C
香港時間 : 2023823日 (週三) 11:10
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【一代巨星】《霸王別姬》30周年4K版9月重上　張國榮珍藏海報免費展出

娛樂 10:25 2023/08/23

分享：

分享：

熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

《霸王別姬》30周年

張國榮、鞏俐主演，陳凱歌執導的《霸王別姬》，今年是上映30周年，將以 4K 數碼修復版全球上映，日本已於7月底率先放映，接著8月法國；9月中於多倫多電影節；9月底在北美地區登場。

湯臣（香港）特別授權香港電影資料館將於9月30日（六）在尖沙咀文化中心大劇院舉辦香港首映，讓影迷在張國榮離世20年，及9月12日冥壽的月份，可以在大銀幕再度欣賞這部光影瑰寶。

《霸王別姬》4K修復版當日會安排兩場放映場次，分別是下午2時半香港首映場和晚上7時半，門票一律定價為45元，於9月1日起在城市售票網公開發售。

《霸王別姬》

文化中心展出珍貴展品

除電影放映外，電影公司亦特別借出《霸王別姬》多張國際版原裝海報和其它珍貴展品，於放映當日在文化中心展出。

展覽在9月30日香港首映當天於文化中心2樓大堂展出，持票觀眾可先睹為快。其後於10月4日至12月30日移師至香港電影資料館一樓大堂免費展出。

張國榮一直認為《覇王別姬》是他從影以來的代表作，今年適逢他逝世20周年，加上電影公映30周年，因此9月30日香港首映將蘊含多重特別意義。

張國榮、鞏俐主演

免費放映兩部經典

而在9月12日哥哥的冥壽，香港文化博物館本在當天是休假日，亦特別安排全日開館，除了《繼續寵愛．張國榮紀念展》外，博物館其他展覽亦開放予公眾參觀。

另外，當日博物館一樓劇院會免費放映兩套張國榮主演的經典電影，分別為上午11時放映《戀戰沖繩》及下午3時放映《東邪西毒》，觀眾可於活動開始前15分鐘排隊入場，名額有限，先到先得，額滿即止。

最新影片推介：麥詩敏專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】回顧8年TVB主播生涯　麥詩敏難忘與麥振江父女檔做直播

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【詞名一生】鄭國江與太太漫步人生路　因愛妻而寫成《分分鐘需要你》
19:36 2023/05/23
【詞名一生】鄭國江與太太漫步人生路　因愛妻而寫成《分分鐘需要你》
【職場禁忌】前一台台長鄭啟明笑談職場人情世故　憶訪問明星曾撞板因一個尷尬舉動
15:17 2023/06/09
【職場禁忌】前一台台長鄭啟明笑談職場人情世故　憶訪問明星曾撞板因一個尷尬舉動
【昔日女神】朱寶意息影26年依然保養得宜　女兒入行當模特兒成品牌寵兒
11:39 2023/07/27
【昔日女神】朱寶意息影26年依然保養得宜　女兒入行當模特兒成品牌寵兒

你可能感興趣

【詞名一生】鄭國江與太太漫步人生路　因愛妻而寫成《分分鐘需要你》
19:36 2023/05/23
【詞名一生】鄭國江與太太漫步人生路　因愛妻而寫成《分分鐘需要你》
【職場禁忌】前一台台長鄭啟明笑談職場人情世故　憶訪問明星曾撞板因一個尷尬舉動
15:17 2023/06/09
【職場禁忌】前一台台長鄭啟明笑談職場人情世故　憶訪問明星曾撞板因一個尷尬舉動
【昔日女神】朱寶意息影26年依然保養得宜　女兒入行當模特兒成品牌寵兒
11:39 2023/07/27
【昔日女神】朱寶意息影26年依然保養得宜　女兒入行當模特兒成品牌寵兒
張國榮 鞏俐 電影 香港電影資料館 展覽

最高瀏覽

【結業潮未止】旺角帝京酒店花月庭突然宣布結業　網民：「好多香港人嘅回憶都喺度」
20:46 2023/08/11
【結業潮未止】旺角帝京酒店花月庭突然宣布結業　網民：「好多香港人嘅回憶都喺度」
【提高警覺】青衣疑現「催眠黨」打手勢講1句話　港男鬼迷心竅被騙6000蚊
12:23 2023/08/11
【提高警覺】青衣疑現「催眠黨」打手勢講1句話　港男鬼迷心竅被騙6000蚊
【颱風消息】天文台：北太平洋三風暴匯聚「很熱鬧」　料低壓槽今日於華南形成
10:32 2023/08/10
【颱風消息】天文台：北太平洋三風暴匯聚「很熱鬧」　料低壓槽今日於華南形成