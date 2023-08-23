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【東張西望】年邁唐狗被控制活動範圍+飲水量　狗主怕老狗失禁終決定棄養【有片】

娛樂 11:22 2023/08/23

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熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

TVB節目《東張西望》主持兼前港姐梁菁琳前往果欄採訪。

網上近日流傳一後影片，果欄一間店舖的店主有一隻年老唐狗Nana，不過唐狗被長期綁上鐵鏈及限制飲水量，令不少愛狗人士十分擔心。

TVB節目《東張西望》主持兼前港姐梁菁琳前往果欄採訪，並訪問店主。

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愛狗人士探望Nana

《東張西望》昨晚（22日）報導一宗關於動物未有得到悉當照顧的事件，梁菁琳到達現場後詢問狗主李先生，他表示已養了唐狗Nana15年。

李先生指：「剛剛煮了一鍋雞排飯給牠吃，一餐吃一鍋雞排飯，還不夠嗎？」

訪問期間，有愛狗人士到場探望Nana，由於擔心牠沒食物吃或水喝，特意前來給牠食物和水。愛狗人士看見網上的影片時覺得Nana很慘很可憐，不過抵達現場後則覺得並沒有想像中那麼差。

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狗主怕唐狗失禁

談到Nana長期綁上鐵鏈及限制飲水量，李先生謂：「牠現在年老了，會失禁，不是帶牠去撒尿便能解決問題。」他認為Nana會因失禁而弄濕自己和其他地方，因而決定少給牠喝水。

他又說：「一天大約給牠三次水，一杯一次，正常來說牠喝這三杯水就不會小便失禁。

據悉，狗主最終跟漁護署職員安排了棄養，Nana將會被接收及轉交到愛協，再安排領養手續。

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