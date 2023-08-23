【香港小姐2023】大熱莊子璇被爆黑材料 幕後揭篤背脊黑手身份掀真實版《美麗戰場》
娛樂 11:35 2023/08/23
《2023香港小姐競選》決賽將於周日晚（27日）舉行，當中15號莊子璇（Hilary）被捧為大熱，是三甲的熱門人選，不過這位風頭躉又惹是非！
陳曉彤是金手指？
今日（8月23日）有媒體報導指13號佳麗陳曉彤（Cindy）曾對莊子璇「 篤背脊」，事緣莊子璇被爆巴結幕後人員「攞着數」，另外持著自己大熱兼先後奪兩獎，在一眾佳麗面前擺款，因而被佳麗杯葛。
報導指幕後黑手正是13號陳曉彤，另外陳曉彤被爆愛跟髮型師一起食煙，刻意混熟以博取優待。
【香港小姐2023】莊子璇被指巴結幕後惹佳麗不滿 「翻版IU」無懼是非賣萌慰粉絲【多圖】
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【香港小姐2023】名校學霸曾參選華姐 陳曉彤才藝多增添勝算
名校畢業生
26歲的陳曉彤於加拿大著名學府卑詩大學音樂系碩士畢業，卑詩大學盛產過不少華裔小姐，包括廖碧兒、鍾嘉欣、鄧佩儀和李亞男。
去年，陳曉彤曾於加拿大參加《溫哥華華裔小姐競選》，有選美經驗的陳曉彤被外界看高一線。
另外陳曉彤為一名鋼琴老師，學生為數不少的她愛心爆棚，更曾為一班學生舉行音樂會，增加他們的演出經驗。
熱愛音樂的她除了持有演奏級鋼琴資格外，亦喜歡吹色士風及唱歌，可說才藝多多。
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撰文 : TOPick柴犬出動