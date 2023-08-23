【爺孫戀】李龍基親解娶36歲女友原因　基哥早稱Chris為老婆

▲ 李龍基親解迎娶女友的原因。

現年72歲的李龍基，跟36歲未婚妻王青霞（Chris Wong）愛得甜蜜，李龍基更計劃年底再婚，拍拖期間已將7個物業全歸Chris名下。

這一段「爺孫戀」向來是焦點，李龍基現身網上節目《泰友情緣的歲月》，就親解迎娶女友的原因兼分享二人的相處點滴。

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李龍基：真係要畀個交代佢

當被主持人楊紹鴻（Gary）問到李龍基與女友結婚的原因，他開心地說：「都真係要畀個交代佢嘅，仲有畀個交代佢父母嘅，係開心事嚟嘅，況且我覺得呢個女子唔錯，呢個真，各方面對我又好，真係都可以講係無微不至。」

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已稱Chris為老婆

李龍基提到本來在內地居住，因疫情關係而暫時搬回香港，回憶稱當時曾有3、4個月未有出門，「我嗰段時間都係要做嘢，主要拍劇、間中唱歌，如果真係中招、做唔到嘢，會累到成組人。」

他更說：「樓下有間便便利店，有乜嘢就落去買，甚至乎使老婆（Chris）落去買，唔使我自己落去。」

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李龍基：證明我唔鹹濕

李龍基過往演過不少皇帝角色，更曾同時間參演5套劇集，他分享道：「2次有60幾個鐘頭未瞓過，未返過屋企，通告由朝頭06到30，命都冇咁剩。」

他在劇集《鍾無艷》中演齊宣王，被形容為一鳴驚人，他稱：「可能真係天時地利人和，因為齊宣王係個戇居居嘅皇帝，懵吓懵吓乜都唔識，咁啱晒，我又唔識拍戲，同樣懵吓懵吓。」

主持指角色是戇居兼鹹濕，李龍基說：「好得意，有一場戲講我同DoDo（鄭裕玲）啱瞓醒咗，劇本講皇帝瞓醒，督錫咗鍾無艷一啖，但當時我好驚，大佬，佢係超級巨星，叫我錫佢，我唔敢啦，但DoDo就叫錫落嚟、錫落嚟......我無經驗，所以證明我唔鹹濕嘅，哈哈哈。」

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