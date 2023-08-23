【減肥迷思】吃水果甜品減肥暴瘦33磅　21歲女腹痛求醫揭患糖尿病

▲ 吃水果甜品減肥暴瘦33磅，21歲女腹痛求醫揭患糖尿病。

水果、甜品千萬不要過度進食！內地一名21歲女子幾個月來狂吃水果、甜品，發現自己沒變胖，反而瘦下33磅，以為減肥成功。結果一次腹痛求醫，竟揭患上糖尿病。

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據内地媒體《澎湃新聞》報道，浙江寧波市一名21歲女子原本體重187磅，但仍管不住嘴喜歡吃甜食。近半年來，她更把水果、甜品當成主食，結果發現自己沒有變胖，體重反而下降至154磅，令她非常開心，以為自己變成「吃不胖」的體質，成功減肥。入夏後，她更變本加厲，常拿西瓜當飯吃。

腹痛求醫揭患糖尿病

但近日，女子在吃完大半個西瓜後突然腹痛、嘔吐，隨即到當地醫院求診，結果發現她的血糖已飆升到22.06mmol/L，並出現酮症酸中毒（DKA），是糖尿病急性併發症之一。女子這才得知自己並非減肥成功，而是因糖尿病導致的體重驟降。

醫生：忌過度食用水果、冷飲、甜品

3日後，女子被轉院至寧波市第二醫院。該醫院內分泌代謝科主任張明琛表示，「酮症酸中毒」是因胰島素分泌不夠、升糖激素分泌過多引起的糖、脂肪、蛋白質代謝嚴重紊亂，臨床以高血糖、高血酮、代謝性酸中毒為主要特徵。誘因可包括急性感染、胰島素不當減量或突然中斷治療、飲食不當、胃腸疾病、精神刺激等。

另外，糖尿病的典型症狀是「三多一少」，即「多飲、多尿、多食」和「體重驟減」。血糖過高會引發糖、脂、蛋白質代謝紊亂，機體能量供應異常，導致肌肉萎縮，體重下降。

張明琛續指，每年夏季都會遇到突發糖尿病酮症的年輕患者，誘發主因是胡亂飲食。她批評青少年缺乏健康飲食意識，警告不要覺得年輕體質好就亂來，否則容易誘發糖尿病：

一邊大吃大喝，一邊還掉秤，實際上是身體發出的警報。尤其夏季切忌過度食用水果、冷飲、甜品，更不能當飯吃。

同場加映：進食水果宜忌穩定血糖

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責任編輯：羅嘉欣