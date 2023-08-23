【食用安全】美國車厘子殘留農藥超標　專家警告攝過量恐傷肝腎【附清洗及保存法】

▲ 美國車厘子殘留農藥超標，專家警告攝過量恐傷肝腎。

美國車厘子又被驗出殘留農藥超標！台灣食品藥物管理署昨日（22日）公布最新邊境查驗不合格食品清單，11批美國進口車厘子被驗出殘留農藥超標，需全數退運或銷毀。由今年截至目前，累計不合格的車厘子批數已達33批。台灣當局亦因此決定，一個月內暫停輸入4間問題製造商的產品，並要求美方在9月5日前提出說明及改善措施。

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台灣食藥署副署長林金富表示，今年截至目前，美國車厘子邊境查驗累積33批不合格，它們分別是來自4間美國公司包括BV FARMS,INC、CHELAN FRESH MARKETING、GEBBERS FARMS、NORTHERN FRUIT COMPANY，均因殘留農藥不合格。被驗出殘留農藥「滅芬座」，含量為0.01至0.03ppm不等，廠牌包括「GEBBERS FARMS」、「CHELAN FRESH MARKETING」；BV FARMS,INC 就驗出氟尼胺0.03pm；NORTHERN FRUIT COMPANY則驗出除蟲菊精0.02pm。因此，針對這4間問題製造商，台灣當局決定暫停輸入它們的車厘子一個月，自8月21日起至9月20日止。

低毒性農藥攝過量仍恐傷肝腎

食藥署北區管理中心副主任林旭陽過去便曾表示，農藥「滅芬座」在台灣僅准用在胡瓜等作物上，但不可使用於車厘子，而除蟲菊精也同樣是車厘子禁用的農藥。林口長庚醫院臨床毒物科主任林杰樑亦曾指，達滅芬雖然屬於低毒性農藥，不會致癌、不會致畸胎，但如果攝取過量，仍會對肝、腎造成傷害。農委會放寬標準或許有其考量，但「還是不好」。尤其葉菜表面積比番茄、葡萄等水果還大，如果沒有正確使用農藥，殘留量與風險都會比較高。

果商教保存法存放7天零走樣

港人向來喜歡吃車厘子，當中澳洲塔斯曼尼亞車厘子更是不少人的最愛。代理金袋鼠車厘子的Tas' Mania創辦人袁浩然曾接受TOPick訪問，分享如何清洗及保存車厘子。

袁浩然表示，金袋鼠車厘子一般經過採摘後，會先用攝氏2度的冷水清洗才放進包裝盒，確保車厘子清潔乾淨。

他續說，若消費者仍擔心農藥問題，可在購買盒裝車厘子後，因應個人食用份量取出，然後用已過濾的冷水沖洗車厘子10秒，且要連着椗部，「沖洗後的車厘子會較脆，冰涼啲，口感會正啲。」

至於吃剩的車厘子，袁表示可先用抹手紙抺乾車厘子外皮，確保車厘子乾身，然後再用一張抹手紙包實車厘子，並一同放進雪櫃保存，雪藏溫度介乎0°C至2°C度為佳，約可以保存7天。

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責任編輯：羅嘉欣