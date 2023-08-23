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【核廢水】禁令覆蓋進口售賣產品　謝展寰：市民帶日本手信回港不受影響　

社會 11:35 2023/08/23

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環境及生態局局長謝展寰今（23日）於電台節目表示，日本將核污水排海做法不負責任，將風險轉嫁他人

日本政府將於周四（24日）開始排放福島核污水進入大海，香港政府亦將會於周四起禁止10（都）縣的水產品進口本港。環境及生態局局長謝展寰今（23日）於電台節目表示，日本做法不負責任，將風險轉嫁他人，並認為透明度成疑，難保當局在長達30年的排海過程中不會出問題。他又指，現時納入禁令的範圍足夠，一旦進行輻射性檢測時，發現有日本食品出現其他問題，才會考慮再擴大禁令，惟現階段可能性不大。

被問及市民若以「手信」形式攜帶被禁都縣的水產品回港是否違法，謝展寰指，個人攜帶少量入境，不會受法例管制，稱禁令覆蓋進口售賣、商業用途的產品。但他提醒市民，相關地區的水產品有較大的幅射風險，對健康沒有好處，呼籲市民不要購買被禁都縣的水產品回港。他又指，目前產自福島的食品在當地滯銷，相信日本人相當清楚核幅射風險，他期望香港人同樣明白有關風險。

謝展寰亦強調，政府會加強對日本進口食品做輻射檢測，包括以手提儀器即時進行檢測，不會延誤運輸時間；同時會對來自日本其他都縣的水產品，進行檢測，確保市面及餐廳供應的水產安全；又提及加強抽查後，日本水產平均運抵時間反而加快數分鐘。他另指，來自非高風險都縣的其他食品，亦須附有當局發出的輻射證明書及出口商證明書才可進口本港。

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記者：梁凱婷

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