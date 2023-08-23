【破毒強人】馬貫東角色領便當　觀眾大讚好演技力撐奪最佳男配角獎

TVB劇《破毒強人》內，一直對文華（陳豪飾）忠心耿耿的杜飛（馬貫東飾）在昨晚（8月22日）終於領便當，而且更是被文華親手揑死兼掟入天台水廂，相當慘情。

原本想救出杜飛的文華因夢到無助的章琳（胡定欣飾）及安樂（何廣沛飾），竟改變主意殺死杜飛；杜飛雖及時察覺有異逃過一劫，但最後還是選擇綁架章琳逼令文華現身當面對質。

面對因被自己背叛而失望透頂的杜飛，文華除零悔意明言是為了章琳及安樂，更驚爆歪理：「人一出世，就注定要死，我都唔驚，你驚咩？」大感難以置信的杜飛除絕望地拋出一句：「我都係你拍檔」，更歇斯底里怒吼：「我估唔到我條命咁賤！」劇情既傷感又緊湊。

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網民力撐馬貫東奪獎

其實自《破毒強人》播出後累積不少正評的馬貫東（Mark），昨晚角色一死即引爆網民不捨留言：「下一套劇不要這麼快死」，並旋風式吸納好評：「每一集都期待佢嘅出現」、「狠而抑鬱的眼神很養眼」、「睇住你一路捱過來」、「打交打好型」，還有網民力推他今年奪「男飛躍」／「最佳男配角」獎。

入行17年的馬貫東（Mark）代表角色除有《愛‧回家》系列的十仔及博士外，還有《那些我愛過的人》的古醫生，及《愛上我的衰神》的Santino等，還有不少網民至今仍以「十仔」或「博士」稱呼他，足見角色入屋度。

演技早獲肯定的Mark自2016年起曾3度提名《萬千星輝》男飛躍獎，可惜均鎩羽而歸。

問Mark如今杜飛彈出，會否寄望今年終能勝出男飛躍，Mark笑言：「能夠獲得提名嘅藝人，都一定好有實力同有明顯進步，所以參與到競逐獎項已經好開心，能唔能夠攞到就交畀觀眾去決定，邊個拎到呢個獎都係實至名歸。」

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又愛又恨招牌黑色皮褸

談到杜飛Ending戲，Mark笑指場口是「負面情緒大雜燴」：「點解一個咁信任你嘅人，你要佢咁樣為你犠牲？嗰種被背叛嘅感覺真係直插心臟…呢個場口嘅情緒係全套劇入面最豐富嘅，仇恨、無奈、悲傷、絕望，所有負面形容詞一次過喺嗰幕呈現出嚟。」

他形容角色指：「杜飛可以為咗文華不惜一切，只要佢一句乜都得，但最後都係被背叛。」

即時射水沖身

談到昨晚的逃獄及與殺手泥漿肉搏動作場口，Mark透露是「入行以來最辛苦的兩場戲」：「當日非常熱，加上落大雨又濕又焗，呢啲情況下拍打鬥戲，真係幾消磨體力同意志。」

至於泥漿場更加難，Mark指：「因為啲泥漿搞到個身黐立立，郁動方面有困難，同時又要就住唔好畀啲泥漿入眼，否則會睇唔到嘢。」

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為了效果，他與對手Peter溝通後決定「嚟真」，他說：「轟轟烈烈咁打場好交，當然我哋做足安全措施嘅，戴晒護膝、護踭同腰封。」Mark續指，拍畢該場後，要馬上「射水」沖身。

另外，談到角色招牌「皮褸」，Mark笑言又愛又恨：「件皮褸的確好型，但30幾度加上勁濕嘅天氣再加上打鬥戲，著住佢真係百感交集、痛不欲生，嗰種痛比起文華畀我嘅痛，係不相伯仲，哈哈。不過睇番觀眾咁欣賞，所有嘢我都覺得係值得嘅。」

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