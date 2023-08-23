【哽喉危機】9歲女童疑食紅毛丹哽喉亡 醫生教哽喉急救方法把握黃金5分鐘

馬來西亞一名9歲女童，日前疑進食紅毛丹哽喉亡。本港有急症科醫生曾接受TOPick訪問時指，若有人哽喉，並已昏迷，首3至5分鐘是救人黃金時間。而食安中心更列出6類易哽喉高危食物。

綜合馬來西亞媒體報道，據當地警方稱，事發於前晚8時許，9歲女童在當地醫院離世，醫生從女童口出取出紅毛丹，相信是食紅毛丹不慎哽喉亡。經解剖證實，死者的呼吸氣管被異物堵塞。

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本港過去亦曾發生鯁喉奪命意外。消防處曾推出「任何仁」《識自救 - 哽哽於懷篇》短片，教人鯁塞時如何急救。片中指出當有人哽塞時，若患者神智清醒及能夠用力咳嗽，可嘗試鼓勵患者繼續咳嗽，並監察患者。

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不過，如患者的氣道完全受阻，即已不能咳嗽，就要使用「謙烈治急救法」及報警求助，其急救方法是急救者首先從後雙臂環抱患者腹部，一手握拳，虎口對住患者，然後用另一隻手緊握該拳，將拳頭放在患者的肚臍上方，胸骨下方的位置，雙手用力向內，向上地抽入他的上腹，重複以上動作直至阻塞物吐出為止。

本港有急症科醫生曾接受TOPick訪問時指，若有人哽喉，並已昏迷，首3至5分鐘是救人黃金時間。在等待醫護人員到場之前，身旁的人可以把他的身體稍微傾前，然後在背部「雞翼位」中間用掌心大力拍打一下，令對方吐出食物。不少人情急之下，可能會將手指伸入喉嚨，試圖挖出食物，醫生指做法大錯特錯，因有可能將食物愈推愈入，反令傷者更危險。

此外，食安中心在官方facebook上，列出容易哽喉的高危食物類別，呼籲家長及照顧者要小心，避免年幼子女帶回去學校進食。

難於溶化嘅果凍（例如小杯裝蒟蒻啫喱）

細小嘅堅硬食物（例如果仁、硬糖、花生、角仔）

細小嘅球形食物（例如提子、魚蛋、丸類食物）

難於咀嚼嘅食物（例如麻糬、糯米糍、湯圓、年糕）

可壓縮食物（例如棉花糖）

厚稠糊狀嘅醬（例如花生醬）

同場加映：高危食物及哽喉昏迷急救法

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食安中心更提示各位家長，小朋友進食時應該坐定定，慢慢食，小朋友在學校小息時也不應該一路行，一路食，更加不要在與同學互相追逐時進食！

責任編輯：王明芳