【星二代開學】胡杏兒大仔升小一醒目開學　讀一條龍私立名校年學費9萬

▲ 胡杏兒的大仔升小一開學。

即將踏入9月新學年，有學校在8月中下旬率先開學。星媽胡杏兒的大仔轉眼今年升上小學，她亦曬出兒子穿上校服醒目開學的照片。而她為兒子揀選了一間一條龍私立名校，該校有不少星二代學生，小一全年學費9萬元。

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現年43歲的胡杏兒於2015年與李乘德（Philip）結婚，先後誕下三子，分別是快將6歲的大仔李奕霆（Brendan）、4歲的二仔李奕霖（Ryan）和2歲的細仔李奕宏（Liam）。胡杏兒早前分享過Brendan在名校國際英文幼稚園（St. Catherine's International Kindergarten，簡稱St. Cat）畢業的照片，昨日（22日）她再在社交平台分享，大仔成為小一新生的上學片段。

只見Brendan在入校前不停回頭向媽媽揮手道別，足足回頭了9次，似乎捨不得跟媽媽分開。在鏡頭外的胡杏兒跟兒子說Bye，每一次兒子回頭，她也有揮手回應。她寫道︰

短短的路9次回頭，是對媽媽的戀戀不捨。

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IB狀元搖籃吸引星二代入讀

從影片可見Brendan穿上校服，就讀私立名校保良局蔡繼有學校。該校吸引不少星二代入讀，包括郭可盈和林文龍的女兒、胡諾言和陳琪的女兒、徐菁遙（前名徐淑敏）的女兒。而林文龍和郭可盈的女兒林天若（Tania）更是品學兼優的學霸，現已升上中學部。

私立的保良局蔡繼有學校教學模式傾向國際化，提供中小學一條龍12年雙語教育，首5年是小學課程，6年級開始中學課程，當中3年初中採用校本課程，高中則為2年國際普通中學教育文憑課程（IGCSE）及2年國際文憑大學預科課程（IBDP）。

過去學校出產多名IB狀元，去年亦有4名學生考獲最高分45分，並有9名44分榜眼，11名43分探花。至於學費方面，該校2022-23年度全年學費由1年級的$90,750至11、12年級的$136,048不等，分11期繳交。

保良局蔡繼有學校創校校長及全職學校顧問劉筱玲博士曾接受TOPick訪問表示，蔡繼有不排名次，不設精英班，沒定期默書，小朋友壓力大減，學校能營造愉快的學習氛圍。而且她指學校講求全人發展，為學生提供多元化的音體藝活動，例如該校小一生需學習一種樂器，她期望學生發展不同項目，讓小朋友發揮潛能找出強項。

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責任編輯︰王明芳