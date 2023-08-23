【香港故宮】凝視三星堆特別展覽9.27起舉行　展出23件國家一級文物

▲ 香港故宮文化博物館今（23日）宣布，將於今年國慶前夕推出特別展覽「凝視三星堆──四川考古新發現」。圖為展品「大面具」。（西九提供圖片）

香港故宮文化博物館今（23日）宣布，將於今年國慶前夕推出特別展覽「凝視三星堆──四川考古新發現」，展期為本年9月27日至2024年1月8日；9月及10月門票將於9月1日早上10時起公開發售。展覽會聯同四川廣漢三星堆博物館及成都金沙遺址博物館主辦，四川省文物考古研究院、成都文物考古研究院協辦，聚焦在三星堆遺址最新發掘的重要文物，展出120件青銅器、玉器、金器及陶器等，其中23件為國家一級文物。

故宮博物館指，展覽將聚焦以三星堆遺址為代表的四川地區考古新發現，展出120件距今2,600至4,500年的青銅器、玉器、金器及陶器等，其中近半數為2020至2022年間三星堆遺址最新發掘的重要文物，部分更是首次在四川省外展出，包括目前於四川廣漢三星堆博物館新館展出的青銅人頭像、青銅神獸、眼形器、龍形器、虎頭龍身像、獸面鳳鳥紋玉方座等。同時，展品中有23件屬國家一級文物，包括由四川廣漢三星堆博物館借出、於1986年出土的一批青銅器，有戴金面罩人頭像、縱目面具、獸首冠人像、大口尊及二號神樹底座等。

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故宮博物館亦表示，以四川三星堆文化為代表的古蜀文明，展現長江上游同時期古代文化的傑出成就，為中華古代文明多元一體發展歷程中的重要組成部分。展覽會分4個單元呈現三星堆的藝術世界、城市生活、精神信仰和來龍去脈，探索成都平原地區的物質文化與精神生活、藝術造詣與技術成就。

香港故宮文化博物館館長吳志華表示，期待將觀眾帶回3千至5千年前，凝視三星堆及四川地區燦爛的古代文明，深入了解中華5千年文明的孕育過程，包括不同地區、不同民族的生活及相互的文化交流。他認為是次展覽意義重大，有助實踐傳承和弘揚中華優秀傳統文化的使命，希望能夠吸引市民及中外觀眾參觀，認識中華文明的發展及對世界文明的貢獻。

「凝視三星堆」特別展覽將於9月27日在8號展廳正式向公眾開放，展期至2024年1月8日，成人門票票價為港幣150元、特惠門票票價為港幣75元。公眾可由9月1日開始經博物館網站、西九文化區網站或手機應用程式、「購票通」網上購票平台，以及博物館的票務夥伴香港中國旅行社、飛豬旅行、KKday、Klook及攜程旅行的網上平台購買。

為配合「國慶黃金周」長假期，博物館會於10月3日（周二）原定的休館日繼續對外開放。另外，位於9號展廳的「金彰華彩──香港故宮文化博物館與夢蝶軒藏古代金器」特別展覽，將延至10月3日結束，以接待黃金周的訪客；持10月3日或之前「凝視三星堆」特別展覽門票的訪客，可同時參觀這個展覽。

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責任編輯：梁凱婷