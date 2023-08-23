【失聰危機】與女友接吻10分鐘突失聰　男子耳膜破裂需60日才能恢復聽力

▲ 男子與女友接吻10分鐘突失聰，耳膜破裂需60日才能恢復聽力。

本周二（22日）是「七夕」，內地一對情侶前往看夜景，在湖邊熱吻10多分鐘後，男朋友左耳突傳出「噗」一聲，及後耳朵劇痛並失去聽力，求醫發現左耳鼓膜破裂，需1至2個月時間完全恢復聽力。

最新影片：

據杭州電視台報道，內地一對情侶在七夕前夕，於深夜時分在西湖邊持續親吻10多分鐘，男朋友左耳突然傳出「噗」一聲，緊接著出現左耳疼痛，周圍聲音也變得模糊不清。二人前往醫院求醫，經杭州市中醫院耳鼻喉科急診醫生診斷，證實男方屬「左耳鼓膜破裂」，大約需1、2個月才能完全恢復聽力。

杭州市中醫院耳鼻喉科陳志凌主任解釋指，耳朵分為外耳、中耳、內耳。其中外耳道內有一層厚約0.1毫米的「鼓膜」，是分隔外界與中耳、避免異物進入的屏障。

劇烈接吻恐致鼓膜破裂

醫生表示，如果親吻只是親在外耳廓，親吻力度也比較輕，鼓膜一般不會破裂。但如果是劇烈接吻，則會令兩邊耳內氣壓急速變化。而在熱吻時如大力吸吮耳道，更可致鼓膜兩邊壓力失衡，形成外傷性耳膜穿孔。

醫生提醒，鼓膜破裂在沒有感染情況下，可慢慢自癒。但在自癒過程中，要注意保持耳內乾燥，不要經常掏挖耳朵及用力擤鼻，增加患上中耳炎的可能。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣