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【鬼壓床】男子半夢半醒間無法動彈　醫生拆解「鬼壓床」揭2類人較易發生

醫生診症室 17:12 2023/08/23

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一名男子經常半夢半醒間動彈不得，懷疑自己被「鬼壓床」，但台灣就有精神科醫生指出這種情況屬醫學現象。

農曆七月期間，稍為異於平常的情況都容易被解讀成靈異事件。台灣安南醫院精神醫學科醫生陳威任分享病例，指一名男子最近經常在半夢半醒間動彈不得，因此擔心會否是「鬼壓床」。但陳威任就指出，所謂「鬼壓床」其實是一種醫學現象，容易發生在2種人身上。

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據《健康2.0》報道，該名男子本身在科技廠輪班，工作表現向來不錯，然而最近2至3個月開始變得容易焦慮不安，明明操作技術已得心應手，卻會在上班前就開始擔心事情做不好、做不完。而他多年來一直有使用安眠藥的習慣，如今卻開始覺得藥效似乎不夠。

到底「鬼壓床」是怎麼回事？陳威任就解釋，男子經歷的這種情況，其實是睡眠醫學上的「睡眠癱瘓」現象（Sleep Paralysis）。陳威任指出，人在正常睡眠時都會經歷「非快速動眼期」及「快速動眼期」（REM，Rapid Eye Movement），而一般人做夢都是發生在REM時期。這時候人的大腦會自動理解正在做夢，因此身體的肌肉張力會被抑制；如果在做夢期間突然醒來，由於身體的肌肉張力仍處於受抑制狀態，大腦卻已經清醒，就會有一種被無形的東西壓在身上的感覺，從而導致全身無法動彈。

根據統計，睡眠癱瘓的終身盛行率約為7.6%，其中女性比例略高於男性。陳威任表示，一般情況下，睡眠品質較差或需要輪夜班工作的人士，罹患睡眠癱瘓的比例較高；另外，有焦慮相關疾病、濫用酒精、創傷壓力事件等問題的人士，也可能是患上睡眠癱瘓。

陳威任補充，民眾遇到睡眠癱瘓時可能會感到困擾、害怕，但它其實並不會對身體造成長期傷害。睡眠癱瘓的發生率並不算低，但大多只需評估及觀察；不過如果情況反覆出現，甚至已影響整體生活或工作品質，患者就應該向身心科或睡眠專科醫生求醫，以診斷出是否還患有其他睡眠障礙或相關身心問題。

如果睡眠癱瘓突然發作，陳威任就建議可藉由冥想放鬆、察覺自己的內在，從而減少焦慮感。此外，睡眠癱瘓亦可能與其他身心症狀相關，並且暗示自律神經不穩定；若有民眾持續受睡眠癱瘓困擾，建議前往醫院進行專業評估，並採取睡眠衛教、藥物治療，也可嘗試使用認知行為治療，減少對睡眠癱瘓發作的誤解。

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責任編輯：羅嘉欣

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