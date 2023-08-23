【婚禮開支】要求賓客預付$8700禮金遭拒　準新娘嬲爆取消婚禮︰只想當一天名媛

▲ 準新娘認為，賓客只是給予少許幫助。

搞婚禮不夠錢，竟想賓客幫手埋單？加拿大一對準新人為了舉辦夢想婚禮拼命儲錢，但仍遠遠不及計劃的開支，於是要求每位賓客參加婚禮前先支付1500加幣（約8700港元）禮金，最終大多數親友都拒絕參加，準新娘氣憤在社交平台宣布取消婚禮，更炮轟賓客不願贊助。

加拿大一名準新娘Susan在婚禮4天前於facebook發帖，她表示決定取消婚禮，並已跟未婚夫分手。她大呻自己與未婚夫精心策劃一場盛大婚禮，預計需要6萬加幣（約34萬港元），但兩人努力儲錢都只儲到1.5萬加幣（約8.6萬港元），與婚禮所需開支仍相距甚遠，於是他們就想向賓客收取禮金。

我們只想要少許的幫助，不夠錢如何實現夢想婚禮？我們說得很清楚，如果不贊助，就不會受邀出席我們專屬的婚禮，這是一生一次的派對。

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Susan指出，最初提出禮金要求時，伴娘和未婚夫家人都爽快答應，伴娘表示願意出5000加幣（約28萬港元），而男友家人亦表示可以資助3000加幣（約17萬港元）。沒想到隨著婚禮日期迫近，竟只有8名賓客答應提供禮金，連伴娘和男友家人都反口。

那討厭的伴娘，是我從小到大的摯友，我的第二個家庭，我感到震驚和悲傷。

當時距離婚禮只有1個月，Susan仍不放棄，重新發出邀請，並請賓客自行決定捐贈禮金的金額，更認為1000、1500加幣並不是很多，絕對是可以負擔。她亦募資網站GoFundMe籌措資金，卻只收到250加幣（約1400港元），她坦言這場夢幻婚禮已變成噩夢。

而令她更崩潰的是，她的未婚夫建議，不如簽紙結婚算，她嬲到口不擇言，兩人不歡而散。她致電給伴娘訴苦，但伴娘沒有同情她，反直斥她要求得太多，應該按自己能力去搞婚禮，並告知她決定取消資助。

我只是想要當一天的卡戴珊（美國名媛），然後繼續像一般人那樣過生活。

伴娘決定取消禮金資助後，直接封鎖了新娘所有社交平台帳戶，而Susan的姊妹們後來亦希望取回禮金，卻遭Susan拒絕，Susan更指這是精神損失賠償。而未婚夫總在外面待到很晚才回家，令Susan懷疑自己遭受背叛，在婚禮前4日決定取消婚禮，並決定前往南美洲背包旅行，

我必須遠離這個糟糕的社會。我要徹底切割你們這些（惡毒的）蛇，我現在要一個人過自己的生活了。

事實上，這單婚禮鬧劇事件早於2018年發生，不過近日再度於網上引起熱論，有網民更笑言希望這較事改編成影集或電影，亦有人好奇如今各人的後續發展。

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責任編輯：王明芳