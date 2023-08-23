【貼地育兒】霍啟剛一家五口帶12件行李返港　郭晶晶仔女自行拖喼獲讚好家教

▲ 霍啟剛郭晶晶一家五口拖12件行李返港。

41歲「跳水皇后」郭晶晶於2012年嫁入豪門，與霍啟剛結婚後定居香港，婚後誕下3子女。不過，一家五口的生活依然樸實貼地，近日一家五口到英國倫敦旅遊，返港時在機場被網民影到他們親力親為搬12件行李，獲網民大讚啟剛和晶晶有家教。

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有網民日前在香港國際機場遇到啟剛和晶晶一家五口從英國返港，從照片中可見，他們各自孭上背囊，另拖7個喼，合共12件行李，當中啟剛、晶晶和10歲大仔霍中曦各推兩個大喼，啟剛的喼上還有一個大紙袋，一馬當先上前帶領妻兒。至於6歲次女霍中妍則負責照顧4歲妹妹霍中怡，她讓妹妹坐在細喼上，由她慢慢拖行。

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全程沒有保鑣外傭

哥哥中曦所推的大喼有他半個人身高，看來有點吃力，但他努力追趕父母，而晶晶一直從旁觀察兒子的情況。值得一提他們全程沒有保鑣、助手或外傭在旁，身教子女自理能力，絕不嬌生慣養。

▲ 郭晶晶近日分享一家人玩紙牌遊戲。（小紅書圖片）

照片一出引來大批網民留言大讚霍氏夫婦超貼地，大讚3子女的自理能力很強、「小伙子真能幹啊，不嬌慣」、「也沒帶保姆菲傭啥的，一般三個娃都要父母幫忙照顧看，這家是真低調」、「一個優秀的女人能改變家族的走向」、「暴發戶和豪門的區別」等。

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霍啟剛與郭晶晶向來生活節儉，育兒方式貼地，衣著又樸素，就算有私人司機也會帶子女乘坐公共交通工具，還熱愛行山、踏單車、體驗農耕生活等。早前一家五口去北京長城，兩夫妻也要求孩子一起爬長城，被內地網民大讚「接地氣」。

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責任編輯：林綺玲