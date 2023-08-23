大家樂集團「大家開飯2023」正式啟動 以照顧者為受惠對象  總資助額達1200萬港元

▲ 「大家開飯2023」食物援助計劃正式啟動。

社會上有不少弱勢需要幫助，不少人士連三餐溫飽也未解決，有見及此，大家樂集團宣布再度推出「大家開飯」食物援助計劃，今年受惠人數增至4,000人，並以照顧者為服務對象，資助總額達1,200萬港元，每位受助人將獲得價值3,000港元的「開飯咭」，憑咭於3個月內到大家樂快餐分店免費享用餐膳。

再度與鄰舍輔導會合作 惠及4千人



大家樂集團致力善用其分店網絡及資源回饋社會，提供適切的援助予有需要人士，關顧社區需要。早前有調查報告指出香港現時的照顧者人數超過100萬，而社會上給予他們的關注及資源並不足夠。因此集團今年再度邀請鄰舍輔導會作為「大家開飯2023」之合作夥伴，甄選其網絡下符合資格會員接受資助，包括兒童、長者及殘障人士的照顧者。合資格受助人可於3個月內憑「開飯咭」到大家樂快餐分店免費享用價值50港元或以下的餐膳，期望能減輕照顧者的生活開支壓力，同時讓他們可以騰出空間及時間照顧自己身心需要。集團更會定期為受助人士舉辦聚餐活動，讓照顧者擴闊社交圈子，認識同路人，彼此扶持。

「大家開飯2023」啟動禮昨日 (22日) 假觀塘鴻圖道大家樂分店舉行，大家樂集團首席執行官羅德承、行政總裁（香港）梁可婷、總經理盧國輝及鄰舍輔導會主席嚴元浩、副主席戴健文、籌款委員會主席黃仰芳一同出席活動，見證計劃正式啟動。大會邀得數名照顧者，包括前演員吳博君的太太到場分享，讓大眾了解到照顧者的需要；又請來去年計劃的受助人鄭女士、惠玲及惠兒分享感想。為讓照顧者一嘗被照顧的窩心感受，大會更安排大廚教煮環節，由大家樂快餐總廚指導受助家庭的小朋友製作「紅豆冰」予其母親品嘗，場面有趣又溫馨。此外，現場亦有40名曾接受去年計劃資助的參加者，一同享用鐵板餐，享受與家人共聚的美好時光。

▲ 大家樂快餐總廚指導受助家庭的小朋友製作「紅豆冰」予其母親，場面有趣又溫馨。

▲ 集團邀請了照顧者與家人一同享用鐵板餐，享受與家人共聚的溫馨時光。

照顧老幼弱小 重視社區關愛



大家樂集團行政總裁（香港）梁可婷表示：「隨着社會人口老化，長期病患個案數目增加，照顧家人的負荷及壓力亦隨之增加。我們希望善用龐大的分店網絡，聯繫社區，透過『大家開飯』計劃支援照顧者，為他們帶來美味餐膳，為生活加添窩心暖意。我們亦希望提高社會大眾對照顧者身心健康的關注，向他們提供適切的援助。」

▲ 集團邀得前演員吳博君的太太到場分享，讓大眾了解到照顧者的需要。

暖心食物顯關懷 為弱勢人士加油



「大家開飯」食物援助計劃於去年疫情高峰期間首度推出，向面對即時經濟困難的家庭、失業及低收入人士提供協助。不少受助者均表示計劃減輕他們的生活壓力，幫助其渡過疫情。其中一位受助人鄭女士與有特殊需要的女兒居於狹隘的劏房，居住環境惡劣且煮食設施有限，只能烹調簡單餸菜。疫情期間，沒有親友支援的鄭女士要獨自處理家居衛生，又要照顧女兒健康，生活十分艱難。鄭女士表示：「有賴『大家開飯』計劃，我可以於附近的大家樂換領各種食品，既能讓女兒享用較豐富的餐膳，又讓我有更多時間陪伴女兒玩耍、學習及訓練，我們十分感激大家樂集團。」

▲ 去年計劃受助人惠玲與惠兒分享其照顧父親的經歷及參與計劃的感受。

另一個受助單位惠玲與惠兒均是輕度智障人士，多年來與年紀老邁的父親共同生活。其父親於2021年不幸跌倒，需要卧床休養，惠玲與惠兒須肩負起照顧父親責任，處理生活所需及起居飲食。「大家開飯」食物援助計劃為他們提供熱騰騰的食物，減輕他們的壓力，讓她們有更多時間和精神照顧父親。

「大家開飯」計劃將由9月1日起接受報名，只接受鄰舍輔導會網絡下合資格會員申請，有關計劃詳情，歡迎瀏覽網站︰https://bonappetitcafe-hk.eatcdc.com/

(特約)