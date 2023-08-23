【聲夢傳奇】炎明熹首開個唱絕密片段曝光　Gigi準備做Freshman談「大學五件事」【有片】

▲ 憑TVB節目《聲夢傳奇》彈起的炎明熹（Gigi）大談「大學五件事」。

TVB節目《聲夢傳奇》捧出首屆冠軍新星炎明熹（Gigi）在今天（8月23日）現身電視城，宣布將於10月7日假九龍灣國際展貿中心Star Hall舉行入行首個個人演唱會《炎明熹Gi-FORCE 演唱會》。

炎明熹接受TOPick訪問分享即將開騷的心情，準備成為Freshman的她亦談到「大學五件事」。

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在今天記者會上，大會在Gigi出場前特別播出一條短片，當中有一段她年幼時在家中唱歌的片段，反映她從小愛唱歌。此外，有多位樂壇前輩拍片向這位後輩送祝福，包括：譚詠麟、李克勤、楊千嬅，以及Gigi參加《聲夢傳奇》比賽時教導她的導師Gin Lee及泳兒。

個唱以宇宙為主題

主角正式登場，穿上一條充滿未來感的迷你裙現身的Gigi說：「其實今次演唱會嘅主題係『宇宙』，初出道時，俾人話我來自火星，講到我唔屬於呢個地球，既然係咁，不如就用宇宙做主題，會喺演唱會入面，利用宇宙俾我嘅力量，帶領觀眾穿越唔同嘅星系，同我一齊遊歷呢場宇宙之旅。」

她續指，由此演唱會名叫「Gi-FORCE」，Gigi說：「當然其中一站，一定有火星，至於我喺火星會係點？唱啲咩歌，我而家暫時唔透露，但可以話俾大家聽，因為個主題係宇宙，個舞台會好靚，我見到個設計圖，已經好期待自己可以企喺呢個咁靚嘅宇宙入面，唱歌俾太家聽。」

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將入大學心情緊張

記者會後，Gigi接受訪問分享現時的心情：「連續已經開咗幾個會，呢幾個會令我更加更加緊張，因為令我更知一場演唱會或活動背後籌備咗好多好多嘢。希望自己可以加油對得住呢個演唱會。」

Gigi準備入讀大學，面對新身份的她說：「9月初會開學，𠵱家暫時仲未開學，但會有一啲揀科嘅活動。其實我都有少少擔心同緊張，但我覺得呢一年我嘅緊張都滔滔不絕咁嚟，所以我覺得自己個心臟已經適應緊呢個緊張，已經融入咗我生活嘅一部分。」

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Gigi表示不會走堂

走堂、上莊、住Hall、Parttime、拍拖是不少Freshman心目中的「大學五件事」，Gigi對此亦有其看法。

她先談論會否走堂，表示：「走堂？我係希望我每一堂都可以上到，所以走堂嘅話我就唔知道。但係我相信自己應該唔會走堂。」

至於上莊，她謂：「上莊係參加學會，嗰時返學校攞學生證時已經有師姐問我要唔要參加天文學會？咁我話都幾好喎，其實我都幾有興趣，所以我已經報名，但唔知道最後會唔會再參加。」

她續說：「住Hall就應該比較少機會，因為我屋企嘅嘢都好多，驚如果我住Hall嘅話會影響到其他嘅社員，所以我就應該唔會住Hall。」

現已是一名歌手的她坦言：「其實我都好想做Parttime，除咗想做歌手之餘，我都想做Parttime，但希望有機會，例如𢳂雪糕、花店、寵物店或咖啡店等，我都非常想做。」

單身的她對拍拖一事較為佛系，「我諗緣份到咗，或者時候到了就會過嚟。」

記者：梁樂欣

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