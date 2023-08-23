【子宮肌瘤】女子減肥1年四肢纖細腹部卻隆起似有孕　竟取出重達7磅子宮肌瘤

▲ 女子減肥1年四肢纖細，腹部卻隆起似有孕，竟取出重達7磅子宮肌瘤。

腹部隆起要多加留意，可能是罹患子宮肌瘤。台灣一名41歲女子減肥1年多，腹部卻仍然隆起像懷孕。結果前往醫院檢查，竟發現子宮長有重達3.5公斤（約7磅）的肌瘤。

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據台灣媒體報道，該名女患者表示，自己最肥時體重曾達70多公斤（約154磅），在7年前生產完身材更是不復從前。直至去年（2022年），她開始減肥瘦身，不僅只吃原型食物，還搭配運動。雖然她的四肢已恢復纖細，唯獨腹部仍然隆起，甚至被同事誤以為懷孕。

女患者表示，在7年前生產後出現小肌瘤，近1個多月前開始出現尿頻、便秘等症狀，於是前往醫院就診。結果經超音波檢查後，證實其子宮肌肉層内長有巨大的子宮肌瘤。

亞洲大學附屬醫院婦科主任陳泰昌指出，該名女患者患有子宮肌瘤，抽血報告也發現血色素偏低，只有4gm/dl（正常值12gm/dl左右），顯示患者有嚴重貧血問題。醫生研判，是子宮肌瘤在長大過程中，逐漸造成經血量增加，而因患者已經適應肌瘤，導致未能提早發現就醫，才會讓肌瘤越長越大。

陳泰昌醫生做手術時發現，女患者體内的子宮肌瘤不但包住了輸尿管，還壓迫到子宮及卵巢，連盲腸也黏在上面。最終醫療團隊順利從女子體内取出重達3.5公斤、寬約40cm的子宮肌瘤，讓其家屬見到照片也嚇一跳，「怎麼會這麼大」！

所幸，患者術後狀況良好，5天後便順利出院。陳醫生指出，子宮肌瘤是婦科常見疾病，尤其30至40歲的婦女是高風險群，但由於多數肌瘤在長大的過程難以察覺，因此容易令人輕忽。若出現經血量增多、貧血、頻尿、腹脹、排便不暢等問題，就要儘早就醫檢查。

關於子宮肌瘤

本港婦產科專科醫生方秀儀曾受訪講解「子宮肌瘤」（Uterine fibroids/leiomyomata）的症狀及成因。「子宮肌瘤」俗稱「纖維瘤」，是子宮的平滑肌增生造成的良性腫瘤，屬常見婦科疾病。

子宮肌瘤主要分3種︰黏膜下肌瘤、漿膜下肌瘤，以及間質性肌瘤，其生長位置、症狀和影響各有不同。35歲以上女士，約30%人會患上子宮肌瘤；40歲或以上女士，患有子宮肌瘤比20至30歲患有子宮肌瘤的機率高10倍；到50歲更增至80%機會。

方醫生指，多數患者有月經的問題，例如經期日子拖長而周期縮短、經量過多、持續經痛或出現貧血等。有些患者會因子宮肌瘤體積變大，腹部凸出，壓著直腸或膀胱而造成便秘或尿頻。這些都是患有子宮肌瘤的症狀。

成因及高危人士

以下女性患子宮肌瘤風險較高：

40歲或以上：比20至30歲患有子宮肌瘤的機率高10倍

有相關家族病史：機率高3倍

從未生育：曾分娩3次或以上的婦女，與未生育的婦女進行比較，風險降低80%

肥胖：因為體內雌激素較高

方醫生表示，暫時並無預防方法。不過，食品添加劑、大豆也會增加患子宮肌瘤的風險。其中，進食大豆的風險會增加2.5倍。

7種食物慎吃

本港註冊中醫師何慧欣曾在facebook上分享7種含雌激素食物，包括燕窩、雪蛤膏、蜂皇漿、乳鴿、羊胎素、雞皮、脂肪，其中動物脂肪因較易儲存雌激素，何醫師稱患有子宮肌瘤及乳腺增生的人士應盡量少食。

何醫師解釋，子宮肌瘤及乳腺增生患者，應盡量避免進食雞皮、雞翼、雞翼尖、雞腳等位置，原因是雞皮及動物脂肪都比較容易儲存雌激素。何醫師提醒，偶然進食一次無妨，但記得「少吃多滋味、多吃壞肚皮」。

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責任編輯：羅嘉欣