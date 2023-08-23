【驚險意外】長沙灣升降機急墮釀3人傷 專家教電梯故障自救方法+注意事項

長沙灣一幢工商中心昨晚發生升降機急墜事故，造成3人受傷。初步消息指該2男1女頸部輕傷，事後需由救護車送院治理。

昨晚8時許，一名男子報案指，在永康街55號金百盛中心乘搭升降機往樓下期間突然急墜，當時升降機內共有2男1女，全部人受輕傷，由救護車送院治理。至於涉事升降機事後被圍封。

影片推介：

旅遊指南《Lonely Planet》2015年出版的求生手冊，其中一篇正是有關升降機意外中如何自保。4招自保如下：

不要在升降機墮地前一刻跳起，並無幫助，反而可能造成更嚴重的創傷。

如有公事包之類的物品，可用來墊高作為緩衝，減低升降機下墮時身體撞向地面的衝力。

如升降機內有扶手，應緊握扶手減少撞擊。

如電梯內人多，應微彎曲膝蓋

香港電梯業總工會副理事長謝景華早前表示，升降機意外發生前可能沒有任何徵兆，但乘客乘搭升降機時，聽到尖銳或很大的撞擊聲，最好盡快以安全方法離開機廂，並即時通知管理處，由升降機承辦商處理。他又指，升降機上落時，或會出現少許撞擊，乘客亦毋須過份緊張，除非機箱大力搖晃，否則只是正常運作。

至於有市民指在電梯內不時會聽到風聲，謝指不需擔心，因現時不少大廈高達40至50層，當升降機高速向上或下升降，會出現類似的「活塞效應」，風聲並非有問題的聲響。

謝景華教路，若遇上升降機意外的宜忌事項：

宜：

緊握扶手，減低撞擊力度；

蹲在地上，減低被拋起時的衝擊力；

盡量保護頭部，因機箱頂部可能會有異物，如燈、玻璃等跌下。

忌：

不要嘗試打開升降機門，因升降機可能仍然運行，貿然開門會非常危險；

切勿躺或趴在地上，當機箱出現撞擊時，乘客或會被拋起，身體大部份位置貼地會增加受傷機會。

升降機乘客被困的注意事

依本港機電工程署的資料，如有乘客被困，升降機的負責人應盡快聯絡升降機承辦商故障處理中心，以便立刻派員救出被困的乘客及檢查升降機。此外，在場的人員要為乘客說明留在升降機內是安全的，緩和乘客不安的情緒，好讓乘客能靜候救援。如情況嚴重，如乘客不適、受傷或發生火警，應報警找消防處救援。

責任編輯：王明芳