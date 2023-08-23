【猝死危機】盡責廠長突離世疑過勞死　365天年終無休生前口頭禪「有事我扛」【附12大過勞徵兆】

▲ 365天年終無休，台灣廠長疑過勞猝死。(影片截圖)

日以繼夜工作的上班族，小心因工作過勞導致身體出狀況！台灣著名科技公司「友達」日前便傳出其上任年僅一年的台中分支廠長於8月19日突然猝死，有關消息其後得到官方證實，並發表聲明指將全力協助家屬處理後事。不過，事後有員工卻爆料指，廠長一年365日都是日以繼夜地工作，令外界不禁懷疑他是否過勞死。

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綜合台灣媒體報導，一名友達內部員工日前在Facebook《匿名 靠北友達》發文表示，廠房中有廠長不幸於19日過世，並指死者生前對工作非常上心，亦是一名好主管，口邊總常說「有事，我揹」因此深受下屬尊重。

員工又爆料指廠長一年365天都沒休息，每天無止境的會議、下班後仍不停回覆信件、LINE群組，「總是被要求夜間會議，一開就是沒完沒了，過程中充滿著大主管的訓斥和無限迴圈的指導，您總是會擋在前面，也一起被罵，也讓大家看到您的肩膀」。

友達其後亦證實消息，並發出聲明表示，「公司一名台中廠資深的優秀主管，近日因健康因素驟然離世，我們深感遺憾與不捨，公司感謝其多年來的專業付出與貢獻，已於第一時間成立治喪小組，全力協助家屬處理後事，同時盼請外界給予家屬空間，尊重保護個人隱私」，也強調：「友達一向重視員工健康管理，公司將持續關注與守護同仁的身心健康。」

睡眠不足增患心血管疾病風險

香港心臟專科學院院長陳藝賢曾接受TOPick訪問時表示，根據研究，每天睡眠時間少於6小時，則被視為睡眠不足。根據荷蘭2013年一項研究指出，睡眠不足的人士，患心血管疾病的風險增加15%。

陳醫生指出，引發猝死有3大原因：

腦部問題，例如：腦中風、腦出血。

心臟猝死，例如：心律不正、惡性心跳。

肺部大動脈或細血管撕裂，或突然出現血栓情況。

至於上班族如何自測是否過勞？台灣勞動部勞動及職業安全衞生研究所早前推出一本《過勞自我預防手冊》，當中提及12個症狀：

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責任編輯：羅嘉欣