【寵愛Pet Pet】「金汪CP」仆住咀嘴考腰力　林夏薇稱辛苦過拍動作戲

TVB劇《寵愛Pet Pet》隨着劇情發展，「金汪CP」金惠婷（林夏薇飾）、汪聲仁（周嘉洛飾）因種種誤會始終未能走在一起，反而各自與定風（黃子恆飾）和敏莉（古佩玲飾）展開新戀情。

昨晚（8月22日）《寵愛Pet Pet》，「金汪CP」終有突破性進展，獸醫診所眾人因誤會被大漢狂打（實情大漢是來報恩），聲仁危急關頭下仍對惠婷不離不棄，最終二人陰差陽錯下發生初吻。雖然一吻定情，但因惠婷不願做第三者，令「金汪」關係再次遇上樽頸。

【寵愛Pet Pet】難忘跟冬甩父子同場時光 招浩明3招訓練愛犬變狗明星

「金汪CP」上演初吻

至於講到「金汪CP」終上演初吻，薇薇受訪時笑言：「呢類鏡頭，同對手溝通好緊要，好彩拍呢場吻戲時，大家已經拍到尾段，有一定默契。」

薇薇續分享拍攝趣事稱：「由跌落嚟壓住、到錫嗰個鏡頭，其實係分兩個景同分兩日拍，因為嘉洛當時嘴唇受傷，所以就要等佢好番再專登補吻戲。」她並笑言，咀嘴戲好難忘：「印象最深刻係好熱，但係兩個人仲要黐住，原來拍浪漫戲唔會比動作戲來得舒服。」

考薇薇腰力

劇中「金汪CP」多次上演仆倒險咀嘴場口，薇薇指拍攝難度好高：「其實好考腰力，每一個鏡頭都係要由拱橋直到落地係好難，好容易撞親，好彩我哋兩個都有啲跳舞底。」

薇薇還提供一段拍攝相關場口的花絮片，片中見薇薇拍攝前已經紮行晒馬，到正式Roll機時還大晒超強腰力慢慢撻落咕𠱸，認真唔簡單。

拍攝彩蛋片

另外，形象入屋的「金汪CP」早前發布的3條彩蛋片，在各大社交平台勁吸逾1,000萬點擊次數，深得網友喜愛。

近日「金汪CP」再度出擊，以熱爆網絡的「我沒K」為主題拍攝彩蛋片，兩人今次啟動認真Mode，將無厘頭對白「我沒K」、「布魯biu布魯biu」和「恐龍抗狼」演成分手戲，薇薇的眼淚加持加上嘉洛的深情演出，反差感令片段變得更爆笑。

由於前晚（8月21日）一集劇集比較傷感，不少網友看完這段片即轉悲為喜，網友看畢紛紛留言：「唔開聲唔睇字幕淨係睇表情其實幾有feel」、「形式看似悲傷，內容卻很搞笑」、「感覺說了很多又好像沒說…」、「金汪cp真的是一次比一次搞笑…」