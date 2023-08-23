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【TVB花旦】龔嘉欣孖日籍緋聞男友搞生意　Katy專注工作揚言接受「閃婚」

娛樂 13:33 2023/08/23

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熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

龔嘉欣與日籍緋聞男友一同搞生意！

在今年2月，龔嘉欣（Katy）與日籍甜品大師松岡哲也（Tetsuya Matsuoka）傳出緋聞，二人最近不避嫌「合體」為餐廳推出蛋糕系列，實行拍住上！

合作講緣份

對於促成今次與餐廳的合作，龔嘉欣透露是緣份，她說：「我覺得係一個緣分，認識了飲食集團老闆娘，大家都對於工作好有熱誠，機緣巧合下一起傾談，得出這個構思，加上本身有做開Cake shop，所以大家都覺得係一個好的合作時機。」

既要拍劇，又要兼顧飲食生意，而且又要學習文書工作、開會等，雖然嘉欣直言是很大挑戰，但對她來說每件事都很新鮮。

【靈戲逼人】龔嘉欣對演戲熱情從不減退　接受閃婚甘願為家庭減少幕前演出【有片】

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嘉欣：「對的人」尚未出現

嘉欣對工作相當積極，感情方面似乎要加把勁，她曾於TOPick專訪中否認與松岡哲也的戀情，她強調「對的人」尚未出現。

她續說：「緣份係好難講，可能好多嘢會突然之間發生，我就無得講得咁實，但我覺得以我呢個年紀去拍拖、組織一個家庭，都係一件好正常嘅事。但始終要行到呢一步唔容易，依家想嘅下一步就一定係想結婚。」

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接受閃婚

當遇到「對的人」，嘉欣不諱言表示接受閃婚，「只要大家的方向目標十分一致 ，互相雙方又相處到 ，價值觀相近， 我覺得沒問題， 不一定時間長與短取決結婚與否。」

嘉欣並說若將來結婚有小朋友的話，願意減少幕前工作專注家庭，「如果你選擇要有家庭有小朋友的話， 我都希望能夠盡到太太和媽媽的責任。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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