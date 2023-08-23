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【核廢水】專家建議市民少食藍鰭吞拿魚　稱北海道九州水產相對安全

社會 13:04 2023/08/23

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（資料圖片）

日本政府將於周四（24日）開始排放福島核污水進入大海，香港政府亦將會於周四起禁止10（都）縣的水產品進口本港。食物及環境衞生諮詢委員會主席梁美儀建議市民，每年最多只可淺嚐1至2次大型魚類，如藍鰭吞拿魚，並建議市民須查詢及了解食品來源地，認為產自北海道及九州等的水產會相對安全。

梁美儀建議市民，應盡量減少進食大型魚類，如藍鰭吞拿魚，稱每年最多只可淺嚐1至2次，並解釋大魚屬食物鏈較高層的生物，可能會吸入對人體有害的污染物。他又表示，由於海床泥土污染濃度較高，因此建議減少食用海洋底層附近生活的底棲魚類，如比目魚等，亦應盡量減少進食會過濾水中有機物的貝類及蚌等。他另指，每日進食魚生的風險較高，建議市民須均衡飲食，將風險降低，並須查詢及了解食品來源地，認為產自北海道及九州等的水產會相對安全。

另外，香港餐飲聯業協會會董、日式餐廳負責人陳強今（23日）於電台節目表示，被禁都縣的水產品佔餐廳貨源約1成，但時令及特色海產外，也可輕易在日本其他都縣採購，因此對日常運作不會造成太大影響。陳強認為，最影響市民信心，提及自日本宣布排放核廢水後，日式餐廳生意下跌情況驚人及誇張，由下跌1至2成，擴大至3至4成，更有餐廳跌近5成，故期望當局提供特別措施援助業界，如設立過渡基金。

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記者：梁凱婷

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