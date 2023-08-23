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【性感女神】葉子楣息影30年現身騷纖腰　歷喪夫之痛獲朋友鼓勵走出陰霾

娛樂 13:43 2023/08/23

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熱門 香港小姐2023 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

葉子楣現身公開活動。

80、90年代性感女星葉子楣，憑一雙巨乳於香港三級片熱潮中奠定艷星位置，息影近30年的葉子楣近日活躍於朋友圈之餘，日前更現身「香港電影製作發行協會44周年晚宴」。

在1992年，葉子楣結識了任職骨科醫生的男友呂錫照，不久便退出娛樂圈，神隱多年的她當然成為媒體焦點。

受訪時，葉子楣透露自從跟醫生男友結婚後，30年來生活都很低調，但是她一點也不感到納悶，平日愛下廚和做做運動。

【性感女星】波霸始祖下月迎來57歲生日　葉子楣孖吳幸美慶生激突身材搶Fo

葉子楣現身公開活動！（取自微博）

波霸勤做運動keep弗

身穿白色露肩衫的葉子楣晒出小蠻腰，她表示體重只得90磅，腰圍更是21吋，「波霸」身型沒多走樣，因而可穿回以前的衫。

要靚就當然要付出，葉子楣謂自己做很多運動，包括跑步和仰卧起坐。雖然身型弗到爆，葉子楣卻沒有意欲再作性感演出，她笑稱年輕時拍得太多，感覺厭倦，若有機會復出幕前，反而是演戲為主。她坦言有戲癮，若遇到好劇本也會考慮接演。

另外4年前醫生丈夫離世後，葉子楣在圈中朋友建議下，多點出外聚會，她直言感覺如重回90年代。

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【性感女星】葉子楣瘦到見骨卻力保驕人上圍　不受金錢誘惑堅守三點不露

曾經紅遍中港台

葉子楣於1985年完成第三期亞視訓練班便成為旗下藝員，但大多演小配角，其後她獲邀為雜誌拍下性感封面照，即被發掘加入影圈。

葉子楣接拍首部三級片《聊齋艷譚》，她飾演其中一位美女靈狐，之後再憑《玉蒲團之偷情寶鑑》火速走紅，紅遍中港台及東南亞。 

在1991年，她在《夜生活女王霞姐傅奇》擔當第一女主角，可說是其演藝生涯的高峰。多年來，她演出多套電影，當中雖然不乏三級片，但葉子楣卻從未全裸演出，堅持不露點。

【性感女星】葉子楣瘦到見骨卻力保驕人上圍　不受金錢誘惑堅守三點不露

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撰文 : TOPick柴犬出動

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