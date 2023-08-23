【免費搭車】九巴８號線周五免費搭　本地街頭文化小食暢遊玩

▲ （九巴圖片）

九巴宣布，8月25日與日清食品合作，舉辦免費乘車日，市民當日可無限次免費乘搭巴士路線8號（尖沙咀碼頭 ⇌ 港鐵九龍站），慶祝即食麵誕生65周年。

路線8號車途徑尖沙咀、紅磡、何文田、佐敦及九龍站，巴士線集香港地道懷舊美食於一身。由尖沙咀碼頭出發的乘客，可於孖庶街巴士站下車後，到紅磡寶其利街一帶品嘗港式串燒及格仔餅，或到附近的冰室點一個港人最愛的沙嗲牛肉麵裹腹。

於何文田（愛民邨）下車後前往有「九龍模範邨」之稱、歷史悠久的愛民邨，並到邨內有逾40年歷史的食肆品嘗地道菠蘿包及酥皮蛋撻；於何文田街站下車，可到勝利道附近一帶來一杯手沖咖啡，再到寵物店逛逛，獎勵自己過一天愜意生活。

至於在尖沙咀碼頭落車的市民，可步行前往日清食品位於中港城的合味道紀念館，參加工作坊。

乘客可於8月25日，乘搭上述指定巴士毋須繳付車資，享受舒適的巴士服務，無限次上落車。九巴會預留車務資源及加派外勤人員，並會在車頭位置提示乘客享受免費乘車體驗。

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九巴App顯示載客量

另外九巴又宣布，試行於手機應用程式App1933，實時顯示車廂載客量，及於車廂下層的顯示屏顯示「上層尚餘座位」數目，向乘客提供即時巴士載客情況的資訊作參考，透過5G及創新科技，體現智慧外出。

九巴透過置於車門附近及上層的鏡頭，分析上落巴士和登上上層的乘客人數，實時將全車車廂載客量，以「圖示」方式顯示在手機應用程式App1933上，供大眾參考即將抵達班次的載客情況，令行程安排更有預算。

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責任編輯：吳卓峰