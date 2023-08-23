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【粉嶺高球場】康文署9.1收回舊場用地　當日3時開放寵物公園及步行徑

社會 13:30 2023/08/23

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（資料圖片）

政府9月將收回粉嶺高爾夫球場32公頃「舊場」用地。文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日（23日）表示，康文署在9月1日收回粉嶺高爾夫球場32公頃用地後，將主要用作保育及靜態康樂設施用途，並稍作整理後，於當日下午3時起開放寵物公園及步行徑等部分設施予公眾使用，9月1日起，公眾停車場則會全日開放。

楊潤雄今日表示，寵物公園及步行徑均會於早上7時起開放，寵物公園將開放至下午6時，步行徑則開放至晚上9時；停車場將會開放為24小時公眾停車場使用。他更指，原先計劃開放2個球場供市民踢足球，但由於草地破損嚴重，須關閉維修，直至適合使用再將場地開放。

楊潤雄亦提及，10月及11月將有兩項高爾夫球大賽於球場進行，故將於9月11日起，將場地租借予香港哥爾夫球會使用，直到11月15日再重開。不過他指，目前尚在商討有關租借費用及細節，但稱會按既有政策租借場地。另外，他指康文署有管理樹木及公園經驗，相信有專業能力管理高球場草地，但重申收回的土地並非作高球場，認為日後的面貌將會有別。

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記者：梁凱婷

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