【浸浴惹禍】男子浸SPA僅5分鐘感染惡菌　2周後離世揭患「退伍軍人病」

▲ 男子浸SPA僅5分鐘感染惡菌，2周後離世揭患「退伍軍人病」。

外出浸浴要當心水質安全！一名男子在月前到SPA中心浸熱水浴，僅享受了5分鐘卻在數日後發現感染惡菌「退伍軍人病」(Legionellosis disease)，最終更不幸身亡。

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據美國廣播電台abc7news報道，美國加州里奇蒙市男子Ronald Oliver，在上月19日到當地SPA中心「Zen Day Spa」享受熱水浴。不過，他僅在水池中浸泡了5分鐘，返家數日後身體出現不適，最後揭發因SPA中心的浴池不潔，令他感染罕見病菌「退伍軍人病」(Legionellosis disease)。

Oliver家人悲痛表示，雖然他們已在發現病菌後立即採取行動，但Oliver的身體狀況仍急速惡化，並於8月3日不幸離世。目前，Oliver一家設立了募款網站，募捐喪葬費和照顧孩子的費用。

SPA中心涉違法經營已致2人身亡

報道續指，涉事SPA中心後來又傳出另一宗同樣因感染退伍軍人病死亡的案例，引起當地衛生官員關注。縣主管Joh Giola表示，經調查發現該SPA中心非法經營，現已無限期關閉。

另外，調查中還發現有30多名曾去過該水療中心的人，其中2人也出現了感染症狀，幸好治療後正在康復中。該縣亦就事件正在開發一款應用程序，讓所有人報告水療中心的可疑活動。

注意避免感染風險

根據本港衛生防護中心資料，退伍軍人病是由退伍軍人桿菌引起的傳染病。任何人均有機會患上，高危人士包括男士、50歲以上年長者、吸煙酗酒人士、免疫力較弱的人士。主要病徵包括發燒、咳嗽、呼吸困難、疲倦、頭痛、肌肉疼痛，有些患者也可能出現腹痛和腹瀉的症狀。病情嚴重時可出現神經系統病徵（如精神錯亂）和呼吸衰竭，並有可能引致死亡，死亡率約為10%。

退伍軍人桿菌可在多種的環境中存在，尤其適合在攝氏20至45度的温水中生長。它可存活在不同的水源環境裏，如水缸、按摩池、噴水池等，民衆若接觸到含有這種病菌的飛沫或是水，就有可能感染。另外，以下情況也可能會增加患病風險：

供水系統保養欠佳，導致積水貯存；

居所的供水設施為舊式系統；

居住在冷卻水塔或噴水池附近；

使用電熱水器、按摩池或温泉；

近期曾在酒店或船隻內逗留。

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責任編輯：羅嘉欣