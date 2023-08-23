【1/X劉德華的藝術空間】劉德華不分晝夜親落場監督　作品暗藏華仔電影經典密碼

劉德華首度跨界藝術圈，舉行個人入行40年首個大型藝術展 「1/X劉德華的藝術空間」，將於8月25日至9月9日假西九文化區自由空間FREESPACE隆重舉行。

距離開幕日不足一星期，一向事事親力親為的華仔跟團隊不分畫夜，馬不停蹄在場地進行設置工作。日前，華仔跟5位參與的當代藝術家，在夕陽之下，襯托維港背景拍攝合照留念這一刻。

【1/X劉德華的藝術空間】華仔重拾17歲初出道衝勁 與當代藝術家聯乘創作細味少年夢

▲ （左起）梁子程、黎意雄、劉德華、黃玉龍、林于思、許倬爾、莫偉康。

華仔見證「小朋友」誕生

雖然今次是華仔首度踏足藝術這個新領域，但他指跟團隊過去幾個月經已傾盡全力籌備，此刻感覺輕鬆，他亦率先分享今次展出作品。

華仔親自到場指揮監督整個場地設置工作，過程跟團隊有講有笑，華仔指心情輕鬆多於緊張。「我較為平常心，因為整個藝術展都是在一個較生活化和自在的氛圍下進行，相對來說，這次反而沒有舉行演唱會那麼大壓力。」

華仔更在深夜時分參與藝術品拆箱過程，見證「小朋友」誕生，並率先披露當中某些作品，直言非常期待。「當然期待是因為有很多作品都是隨機性的創作，我畫的國畫、月亮藝術裝置，我都大約了解到如何，但其他作品如禪繞、電單車結晶裝置等，很多都是我想像以外，都非常期待開箱見證成品。」

▲ （左起）黃玉龍、黎意雄、梁子程、劉德華、許倬爾、林于思、莫偉康。

與《天若有情》主題貼合

今次參與的5位當代藝術家，華仔非常欣賞亦主動逐一介紹。雕塑家黃玉龍會以Hip Hop及街舞為主題創作雕塑，華仔就視對方的作品，為今次藝術展的中心。

而唯一一位參與的女性藝術家許倬爾，就會以華仔的經典作為主題，創作一系列象徵愛情的結晶藝術。「作品正好跟華哥的《天若有情》裡面貫穿的一個主題非常貼合，裡面的愛情也是非常轟轟烈烈和淒美，但又是很脆弱和傷感。」

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以《大隻佬》創作幾何紙雕

至於兩位香港藝術家代表黎意雄和梁子程組成的STICKYLINE團隊，亦同樣受華仔的經典電影啟發，以《大隻佬》一片創作出別開生面的幾何紙雕。華仔亦會跟藝術家林于思合作國畫，他們從華嚴經的經文得到靈感去創作。

林于思還即場被爆非常喜歡唱歌，華仔立即有新主意：「我們下一次就找一首歌，然後我用那首歌作為藝術品去畫畫，再送給老師。」林于思聽到都拍手表示期待。

▲ （左起）黃玉龍、黎意雄、梁子程、劉德華、許倬爾、林于思、莫偉康。

盼觀賞者感受到誠意

華仔亦特別介紹策展人莫偉康，感謝對方參與，成為他跟藝術家之間的橋樑，莫偉康表示：「今次合作很順暢，華哥就是那種合作起上來不能停手的那種人，然後都比我想像中多了很多作品。」

他又指，今次藝術展紀錄了他們過去4個月的籌備生活，大家亦從中找到藝術靈感，希望入場的觀賞者都感受到他們的誠意：「我們就是很真誠去經過了這幾個月，然後把作品創作出來，我覺得，亦認為絕對會打動到大家的，再次感謝他們和團隊。」

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