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【學生私隱】家長投訴校網擅自上載學生活動照　聖類斯小學：已全數下架

社會 18:03 2023/08/23

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近日西營盤聖類斯中學（小學部）有家長投訴，校方未經家長同意便上載多幅學生活動照片到校網。校方現已全數移除涉及學生的活動相片。（校網截圖）

近日西營盤聖類斯中學（小學部）有家長投訴，校方未經家長同意便上載多幅學生活動照片到校網，斥不尊重私隱。校方回應表示理解家長憂慮，今已將學生活動相片全數下架，並擬於開學後向家長補發意向書，承諾取得家長同意（consent）後才上載學生相片。私隱專員公署證實月初接獲投訴，正按既定程序作出跟進，並提醒機構使用個人資料時須取得當事人明確同意，並透露前年及去年各接獲1宗同類投訴。教育局已要求學校立即調查及跟進事件，及檢視處理學生個人資料的校本機制。

據報聖類斯中學（小學部）家長鄭太投訴指，該校未經家長同意，在網站上載多幅學生參與活動的照片，批評校方做法「剝削私隱」。她亦促請校方日後在張貼學生照片前，必須取得家長同意。私隱專員公署今日（23日）向本報證實，於本月9日接獲涉事家長的投訴，目前正按既定程序作出跟進，並表示2021年至今，一共接獲3宗相關投訴。公署更提醒，在使用個人資料時，須取得當事人自願及明確的同意，否則有關資料只限用於收集時述明的目的或直接相關的目的。

聖類斯中學（小學部）袁主任回覆本報指，對於在校網上載活動照片，導致家長有「不好的感受」，表示抱歉，同時理解及體諒家長的憂慮，會尊重他們的想法。因此她透露，校方已全數移除涉及學生的活動相片，校方事後亦有徵詢其他學校意見，知悉並非每間學校都會預先徵求家長同意，但該校仍會仿傚其他學校做法，於開學後向家長發出意向書，確保日後獲家長同意後才發布活動照片或存檔，彌補學校的不足之處。

袁主任亦透露，該校過往一直透過校網與家長分享學生參加活動片段，反而有部分家長反映能夠從中了解到子女的學習情況，感到高興，過往亦未曾接獲家長投訴，故對事件感到「始料不及」。

校方現已全數移除涉及學生的活動相片。（校網截圖）

教育局回覆本報查詢指，得悉有關事件後，已按既定程序嚴肅處理，要求學校立即調查及跟進事件，以及檢視學校處理學生個人資料的校本機制。局方亦指，一直透過不同渠道如《學校行政手冊》，提醒學校在處理學生個人資料時，必須確保收集資料的目的和方式、資料的使用、資料的保安及查閱，以及披露資料等方面，均符合《個人資料（私隱）條例》的規定。

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記者：梁凱婷

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