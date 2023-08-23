【家庭開支】月入10萬養兩孩列10項補習興趣班費用　港媽大呻︰個個月唔夠使

▲ 家庭月入10萬養兩孩，港媽大呻「個個月唔夠使」。

早前有銀行調查指，養育一個小朋友的費用已升至600萬元。日前有港媽在網上討論區分享，她與丈夫月入10萬元，育有兩名子女，最近她發現家庭開支愈來愈大，「個個月唔夠使」，她更列出子女的10項補習及興趣班費用，花在他們身上的支出多。

該名港媽昨日（22日）於「親子王國討論區」，以「個個月唔夠使，問題出咗係邊度」為題發帖，她指未生小朋友前儲了一筆50萬元的私己錢，直言「一向唔買名牌、貴嘢，小朋友讀津校。」她想給小朋友最好的，因此只要他們喜歡的興趣班和活動，都讓他們參加。直至最近她才發現出問題︰

錢慢慢用用下，發現冇積蓄了。幾個月前發現唔對路，cut了部分開支，想每個月儲下錢，但個個月最後都使凸。

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子女補習興趣班開支大

加上每月突如其來的開支，如她本月身體檢查，要花1萬元跟進，下月屋苑維修又要支付2萬元，亦要預算子女的醫療費，「兩個小朋友病，每人睇兩次醫生都2千。」她透露家庭收入10萬元，但減去供樓、外傭人工、娘家的家用，還有小朋友的補習、保險等費用，每月所餘無幾，表示「老公得返1萬左右自己用，冇理由再cut佢。」

港媽列出兩個子女每月的補習及興趣班費用︰

功課班 $5,000

溜冰 $1,000

學琴 $1,600

體操 $1,500

游水 $2,500

中文補習 $1,600

英文補習 $1,200

英文活動班 $3,600

數學補習 $1,000

畫畫 $2,500

以上開支共$21,500。她補充，另外還有給父母的家用$10,000、供樓$20,000、外傭人工$5,000，這些加起來已合共逾5萬元，至於平日買餸、購日用品、外出用餐等開支則沒有計算。她提及一家四口保險年供13萬，包括教育基金尚有幾年才供完，屆時可年減5萬元。

她堅持讓小朋友補習，表示孩子小一時沒補習，只考得70多分，老師建議他補習。她也明白孩子有較弱的科目，而且下年要應付呈分試，一定要更努力，所以補習不能少。

網民︰量入為出

網民紛紛給予意見，留言「你都好誇張，10萬一個月都唔夠用」、「惟有降低要求」、「要睇餸食飯」、「好大可能係小朋友支出太多」。另有網民建議她下載App以記錄收支，並列出各種開支，再計算一下哪部分可以減，「列晒出來睇下條數，量入為出」、「睇下邊啲可以cut」。

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責任編輯︰王明芳