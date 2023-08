【47人初選案】余慧明稱願用合法方法爭取五大訴求　指政府強推修例須付代價

▲ 余慧明。(資料圖片)

民主派初選案今(23日)續審,最後1名不認罪被告余慧明今出庭自辯。余稱,她所指的攬炒是借用電影對白,她認為政府強推《逃犯條例》修訂草案而燒著市民,因此市民要政府付出代價,余又稱經歷罷工後明白到要有話語權政府方會與之對話,她並願意用任何合法方法爭取五大訴求。

被告余慧明供稱,她2020年於中大護理系畢業後成為護士,至2017年轉任醫管局後勤。2019年12月,余組織工會醫管局員工陣線並擔任主席。工會在2020年初留意到內地爆發肺炎,遂在2月3日發起罷工,希望政府及醫管局回應封關的訴求,以保障市民安全和公共醫療系統。

余指,醫管局最初曾與工會對話,但只是不斷「遊花園」,沒回應訴求,工會遂宣布談判破裂,繼續罷工。余又指,工會亦曾尋求與時任特首林鄭月娥及食物及衞生局局長陳肇始對話,均不成功。直至罷工第5天,工會號召會員到醫管局總部靜坐,冀與高層對話,惟被拒諸門外。同日,工會在表決後結束罷工。

余稱,有見政府在2019年無視市民訴求只顧武力打壓示威者,加上罷工時與政府交手的經驗,她明白到沒有足夠話語權的話,掌權者不會理會自己,因而在2020年3月中旬決定參選9月舉行的立法會,她當時沒留意初選。

余在同年3月下旬發布《踏上這攬炒旅途》一文,余指當時從未看過戴耀廷的文章,她指的攬炒是願意用任何合法方法爭取五大訴求,即使或會失去工作,也要爭加政府聆聽民意的代價。

余續稱,她理解的攬炒是借用電影《飢餓遊戲》的對白,「If we burn, you burn with us」,余形容市民當時被政權「燒著緊」,因政府不聽民意強推《逃犯條例》修訂草案,結果演變越來越多的衝突,市民要政權也付出代價。

余又指,文中提及在議會內攬炒,是指政府不能任意通過想過的議案,同時市民或失去「派糖」的政策。惟余否認攬炒議會是其目標,其目標是爭取雙普選。

聆訊下午續。

記者:陳曉欣