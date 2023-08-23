【猝死危機】睡眠打鼻鼾易猝死　研究：患冠心病率高3倍

▲ 台灣有醫生近日分享，睡覺時長期「扯鼻鼾」會降低血氧濃度，進而引發心血管疾病、中風，甚至猝死。

睡眠反映身體健康，台灣有醫生近日就分享，睡覺時長期「扯鼻鼾」會降低血氧濃度，進而引發心血管疾病、中風，甚至猝死。醫生更引述一項研究，指出打鼻鼾的人士出現冠心病的概率，比普通人高出3倍。

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黃軒醫師在其Facebook專頁分享， 已經有研究發現，打鼻鼾人士的心因性猝死風險增加，特別是當氧飽和度降至78％以下時更危險，其心臟猝死率是健康人士的2.6倍，並且多數發生在夜間或清晨。

黃軒引述一項刊載在JAMA國際期刊的研究，指出16%至33%睡眠打鼻鼾的人士，會同時出現冠心病；而睡眠打鼻鼾的人，出現冠心病概率也比普通人高出3倍。

打鼻鼾的患者，可能因為阻塞性睡眠呼吸中止症候群（OSAS），在睡覺時容易缺氧，繼而引發交感神經興奮，讓血壓無法降下來，進一步影響到血液中的凝血功能，引起心血管疾病如心律不整、代謝症候群、冠狀動脈疾病和腦血管疾病，而心律不整可引發心臟猝死。

研究又指出，經常打鼻鼾的人，出現高血壓的概率比普通人高3至4倍。尤其是在打鼻鼾時呼吸中止，體內會嚴重缺氧，碳酸含量不斷累積，間接導致交感神經興奮，加劇血壓上升。

黃軒並引述相關數據，指出台灣每年約有30萬人因心臟驟停死亡，其中約一半人是在睡眠中或醒來時發生，約佔當地心臟驟停死亡者的10%至15%。因此，他奉勸大眾要正視打鼻鼾問題，及早治療。

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責任編輯：羅嘉欣