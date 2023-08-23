【尖子透視】男拔運動員出身大學膽粗粗創業　生物尖子投身補習教育追夢

▲ Jeffrey在大學階段膽粗粗創業，建立補習教育事業。

「讀書不是唯一成功的路。」23歲的湯耀信（Jeffrey）出身傳統名校拔萃男書院，曾是學界體育精英，後來醉心生物科，以中學文憑試（DSE）不俗的成績入讀香港科技大學。Jeffrey早在大學階段膽粗粗創業，建立補習教育事業，成為生物補習導師。他堅信成功不止一條路，勉勵學生勇於追夢。

▲ Jeffrey堅信成功不止一條路，勉勵學生勇於追夢。（湯致遠攝）

Jeffrey中小學都就讀拔萃男書院，求學時期投入籃球、欖球、手球等運動，當中以籃球為主項。他從小一開始打籃球，運動成績出眾，小六時更獲得學界傑出運動員獎。他曾經以為自己離不開籃球，可是升中後面對校內眾多精英，競爭激烈，他直言「我開始定位模糊，上場機會愈來愈少，在球隊中找不到價值。」為了保持最佳狀態，當時他每周花4至5天練波，但努力卻得不到回報，與期望有落差，正是「企得愈高，跌得愈痛」。

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棄籃球投放時間讀書

籃球運動佔去Jeffrey大量時間，他在中三時毅然決定放棄這項興趣，並開始將時間投放在不同方面，探索自己的才能。熱愛唱歌的他加入學校中級合唱團，當時更贏了高級合唱團勇奪最佳合唱團獎，打破學校約20年來的傳統，他形容為奇蹟。不過，他沒有完全放棄運動，只是改為打欖球，再度為校爭光，首次奪得全港精英賽冠軍。

在學業方面，Jeffrey小學時在運動得到最大的成功感，而未有專注讀書。學校成績沒有排名只有等級，他的成績長期徘徊在C和D之間。雖然他現在教授生物科，但他憶述中一二時理科成績未如理想，在240多人中考尾10左右。他憑住信念欲後來居上︰

我爭勝心較強，當沒有籃球後，我就要在其他地方找回自己的價值。

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與此同時，他亦開始擔心自己無法入讀大學。他一方面深知如果未能考入本地大學，要到海外升學會增加家庭經濟負擔，另一方面想證明自己，讓父母開心，因此以入香港三大為目標。中三後他開始發力，整體成績中上，尤其在生物科具潛質，經常名列前茅。他本著「我不能比別人叻，但可以比別人勤力」，利用中二升中三時的暑期自發溫習，「小朋友很簡單，你有自信有成功，就會繼續做下去。」

大學創業追補習夢

最終Jeffrey在DSE生物科以優異成績，成功升上科大修讀生物科技學系。他在中六時補習生物科，科大出身的補習老師影響他深遠，老師得悉他對生物科教學有興趣，在他入大學前讓他負責一個項目，以影片形式解答歷屆試題。這個機會為他打好教學根基，啟發他以後以影片教學的模式。

成為大學生的Jeffrey開始一對一私人補習，再在大學爭取實習機會，累積教授大班的經驗。當時他一周補習7天，逐漸儲到一筆創業資金。他在大學二年級下學期，花了5位數開設一間100多呎的小型補習工作室。當時正值疫情，街上執笠多過開舖，人人怕生意難做，他卻看準時機，趁大學面授時間減少，勇敢追夢創業︰

就算創業不行，我還可以繼續讀書，可是畢業後才創業失敗，有機會影響未來發展。

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Jeffrey自言在挫敗中成長，一步一步走到今天，事業慢慢上軌道，成立「JT Biology」教學團隊，更成為「學博教育」的生物補習導師。他打破傳統教育框架，配合平板電腦，透過影片教授基本生物知識，學生可以自選課題，他再解答學生的疑問，針對性解決他們的困難。他強調「教書一定要教得好」，以生物科奪星的親身經驗確保高質素教學，保持「教法貼地」，並掌握學生的難處。

我不是要人人5**，而是盡量讓他們發揮潛能，爭取個人最佳成績。

學生由U級到DSE奪4

他的其中一位學生麥向鋋（Marcus）是今年DSE考生，在他的幫助下， Marcus的生物科成績由校內評估的U級到DSE取得4，連升4級，最終成功入讀香港浸會大學。Marcus就讀Band 1英中長沙灣天主教英文中學，他自言生物科成績很差，校內最後考試滿分200分僅得10多分，由於忙於應付學界劍擊賽，直至中六他才正視生物科成績，臨急抱佛腳。

▲ 在Jeffrey的幫助下， Marcus的生物科成績由校內評估的U級到DSE取得4。（湯致遠攝）

Marcus小一歲的妹妹在中四開始找Jeffrey補習，於是他考DSE前最後兩三個月決定補習最後一博。Jeffrey針對他的問題，建議他由第一課重新學習補習，當時距離DSE尚有一個多月，他坦言一度晴天霹靂，但收拾心情後還是接受並發奮。學生在補習課後可以自由留下繼續溫習，如有問題Jeffrey則隨時解答，Marcus不時課後留下溫習至深夜11至12時。

Jeffrey不只教生物更教做人，認為讀書只是人生其中一環，他樂於與學生分享自己的經歷與看法，以生命影響生命，讓他們行少一點冤枉路。而且他興趣廣泛，希望藉此啟發學生︰

追尋自己的興趣與夢想，讀書不是唯一成功的路。

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記者︰駱秀玲