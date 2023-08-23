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【榮光禁令】高院拒批《願榮光》禁制令　律政司獲批上訴許可

社會 15:16 2023/08/23

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律政司司長早前申請禁制任何具煽動意圖侮辱國歌等4類行為，傳播歌曲《願榮光歸香港》，法官今（23日）頒下判詞批出上訴許可申請。（資料圖片）

律政司司長早前申請禁制任何具煽動意圖侮辱國歌等4類行為，傳播歌曲《願榮光歸香港》，高院法官陳健強早前拒批臨時禁制令。律政司提出上訴，指法官未有考慮到國家安全是最為重要，並具壓倒一切的原則，在法律上屬錯誤。法官今（23日）頒下判詞批出上訴許可申請。

申請人律政司司長；答辯人為從事相關禁制行為的任何人。高等法院法官陳健強早前拒就本案批出臨時禁制令，律政司早前決定提出上訴，並將草擬上訴通知書連同上訴許可申請傳票，上載至律政司、政府一站通及警方網頁。

據律政司於草擬上訴通知書指，法官未有考慮到國家安全是最為重要，並具壓倒一切的原則，又指法官早前僅給予重大比重，而未有給予最重要的比重，法律上屬錯誤。

法官早前指臨時禁制令或會造成寒蟬效應，律政司指相關非法行為已被刑事法例所禁止，並產生一定阻嚇性，臨時禁制令僅擴大阻嚇性，故法官毋須就此作考慮。

法官早前亦關注到造成一罪兩審問題，律政司認為當有人受到刑事及民事檢控時，法庭亦會確保被告不會受到不公平待遇。

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記者：梁錦麟

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