【12港人案】鄧棨然內地刑滿返港區院應訊　還押至11月初再訊

▲ 12港人案中被告之一鄧棨然今（23日）被押解至區域法院提堂。（資料圖片）

12港人案中被告之一鄧棨然在內地就「組織他人偷越邊境」服刑完畢後，日前被移交回港，鄧涉於2019年在灣仔住所收藏汽油彈，被控1項串謀意圖危害生命而縱火罪，鄧今（23日）被押解至區域法院提堂。辯方表示未知控方會否就被告離開香港而新增控罪，申請將案件押後，法官將案件押後至11月2日再訊，其間被告須還押。

被告鄧棨然（34歲），被控1項串謀意圖危害生命而縱火罪，以及1項交替控罪，即管有物品意圖摧毀或損壞財產罪。

控方於庭上表示，本案涉及5名被告，並於2020年6月16日於區域法院首次提堂，當時案件押後至同年9月8日再訊，鄧則於8月23日於內地被捕，缺席往後的聆訊，法庭因而發出拘捕令。

辯方申請押後案件，因被告需時申請法援、查閱文件及提供法律意見，以及未知控方會否就被告離開香港而新增控罪，故需時處理。

法官則關注現時控罪書的版本，控方則表示本案以最新版本的控罪書作標準。法官將案件押後至11月2日再訊，由於辯方未有保釋申請，故被告期間需還押，是否充公保釋金的議題則容後處理。

同案4名被告為鄭進（35歲）、鄭子豪（21歲）、李威龍（29歲））及廖子文（20歲），4人早前承認管有物品意圖摧毀或損壞財產罪，李威龍被判囚38個月，鄭進被判囚29個月；鄭子豪及廖子文則分別被判囚28及27個月，連同早前因妨礙司法公正罪被判囚的10個月，兩人總刑期同為31個月。

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記者：梁錦麟