【出遊注意】上機3個位置要小心　空少提醒：千萬不要穿短褲

▲ 外國有空少拍影片分享上機注意事項，並提到機艙內3個位置暗藏邋遢，呼籲民眾千萬不要穿短褲坐飛機。

暑假期間，不少人都會選擇坐飛機出遊。不過外國就有空少在網上分享坐飛機注意事項，並提醒乘客千萬不要穿短褲，指出機艙座位也許不如想像中乾淨。另外，他亦指出機上廁所的沖水掣及窗戶皆是暗藏邋遢的位置，呼籲民眾小心，切勿隨便觸碰。

最新影片：

根據《紐約郵報》、《每日郵報》等外媒報道，空中服務員Tommy Cimato在TikTok（海外版抖音）上傳影片，提醒乘客坐飛機的5大注意事項，當中提及機上3個位置可能暗藏邋遢：

1. 廁所沖水掣

Tommy表示，機艙廁所可能是全機最骯髒的地方，徒手觸碰沖水掣更是「非常不衛生及噁心」的行為，建議在需要沖水時用紙巾隔著皮膚再按下去。

2. 機艙座位

Tommy提醒，乘客千萬不要穿短褲或短裙上飛機，因為「你永遠不知道座位有多乾淨」。他認為穿著短褲或短裙，代表身體將大面積接觸座椅，如改穿長褲則可以減低皮膚直接接觸細菌的機會。

3. 窗戶

不少乘客坐飛機時喜歡選擇「窗口位」，欣賞窗外景色，但Tommy就呼籲乘客不要在睡覺時將頭靠在窗戶上。原因與座位同理，正因為不少人都會作出類似行為，所以窗戶上隨時布滿細菌，「你不知道有多少人或小孩在窗戶上擦手，又或者把其他東西沾在上面」。

至於剩餘2個注意事項則分別為「不要忘記補充水分」，以及「感到不適要及時反映」。針對前者，Tommy提醒，為了保持體內水分充足，乘客每次坐飛機時都應喝下16安士（約473mL）左右的水；至於後者，他就指空中服務人員非常樂意幫忙，乘客如果感到不適，或者需要食物、水、嘔吐袋等物資時，都可以直接向人員反映。

影片一出，隨即引來網民熱烈討論，目前已累積超過65萬次觀看。有人表示自己每次坐下前都會另外進行清潔，「我會像清潔浴室一樣用酒精噴遍所有東西」、「我坐下之前一定會先清潔窗戶、座位扶手和餐桌」。此外，亦有人分享自己上機的衣物搭配，「我會穿全套運動服包裹自己，而且這樣穿非常舒服！」、「我會穿正裝外套、褲子和T-shirt，舒服又好看之餘還有很多口袋可以使用」。

不過，有網民就對乘客需要自行「避雷」感到不滿，並質疑機組人員是否有為機艙進行清潔，「所以你們每次飛行前都不會清潔飛機嗎？」、「這基本上證明你們沒有清潔飛機」、「把這該死的飛機清理乾淨吧」。

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責任編輯：羅嘉欣