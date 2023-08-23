【施政報告2023】工聯會倡延長產假至16周　以鼓勵生育

▲ 工聯會今日會見特首李家超，提交多項施政報告建議。(工聯會fb圖片)

工聯會今日會見特首李家超，提交多項施政報告建議。工聯會會長吳秋北指，工聯會提出的鼓勵生育政策，包括延長婦女產假至16周、設立託兒和鼓勵生育的基金，形容李家超積極考慮相關建議。

吳秋北今日在會見李家超後表示，「人口是發展之基石，就業是民生之本」，提升生育率是香港發展的關鍵，與改善民生應該雙軌並行，政府應以突破性思維推出可持續的人口政策，協助市民「增長人口 振興經濟」。他指，在婦女照顧上，工聯會建議婦女產假，延長至16周，與國際應該看齊，以至在託兒和鼓勵生育的基金、照顧的基金上做工夫，「特首是積極考慮我們意見。」

馬光如倡增設卵子銀行

工聯會秘書長馬光如建議，政府改善現時輔助生育科技及支援，增設卵子銀行，研究為香港婦女提供中央冷凍卵子服務，讓病人及遲婚女性可以及早把卵子冷凍保存作日後使用。

工聯會立法會議員梁子穎認為，政府應主動做好人力資源規劃，並深入了解適齡市民不投入勞動力市場的原因，制定行業的培訓教育藍圖，加強職業培訓及推出就業支援的措施，發掘潛在的勞動力。他建議，增加社區支援服務，擴大公共幼兒託育服務，改善社區保姆津貼，開拓更多社區保姆職位，吸引家庭婦女就業。

鄧家彪建議政府推年輕人提前供樓計劃

房屋方面，工聯會立法會議員鄧家彪建議，政府推出買樓供款計劃，讓年輕人參加，現在開始供款直至這些樓宇十年後出現，確保他們有認購權，認為相關措施亦是鼓勵生育。他促請，政府定義劣質劏房，制定人均居住面積標準從現時人均約7平方米提高至11平方米；設立「劏房監督辦事處」，協調屋宇署、消防處、差餉物業估價署、水務署進行聯合行動，加強執法效率，並在2025年內完成巡查及完成登記全港劏房。

林志挺倡設「觀塘海濱花園長廊觀光夜市」

工聯會副理事長兼工聯會旅遊聯業委員會主席林志挺建議，以街道作為社區規劃或重建的核心，研究在各區發展「步行街」及「地下街」，並善用橋底及公園等公共空間，規劃晨墟夜市、節慶/假日墟市等，如規劃「觀塘海濱花園長廊觀光夜市」，由政府提供必要的規劃和支援引導，為海濱注入創新多元用途和海濱可持續發展，可結合流動小食車及一些固定的美食攤位。

另外，工聯會又建議要加強保障本地勞工，包括設立法定機制處理勞資談判、提高最低工資等。輸入外勞方面，促請政府定期公開輸入外勞公司聘請外勞的數量。

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責任編輯：區綽彥