【香港小姐x寵愛Pet Pet】陳庭欣預祝生日男友未有陪伴　拍拖5年感情「亮紅燈」？

▲ 莫非Benny打算在Toby生日正日送上驚喜？

陳庭欣（Toby）在TVB熱播劇《寵愛Pet Pet》中演失婚闊太，現實中的她與坐擁10億身家的彩豐行老闆楊振源（Benny）拍拖5年，並屢傳婚訊。

日前，Toby的好友為她預祝生日，不過就未見Benny現身，惹來感情「亮紅燈」的揣測！

【寵愛Pet Pet】陳庭欣演失婚闊太與徐榮有感情線 港姐出身擔任主持為主

陳庭欣將踏入36歲

Toby與同屬8月生日的朋友一同慶祝生日，Toby身穿低胸裝、開心地切乳豬。

在大合照中所見，可看到黃百鳴、莊思明、周志文、周志康、譚嘉儀、黃俊豪等人，但Toby的男朋友Benny則不在。

Toby又有現身譚嘉儀的Barbie主題生日會，Benny同樣在合照中「無影」。

Toby在8月27日踏入36歲，或許Benny會在正日為女朋友送上驚喜，甚至是求婚派對？

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

與男友互相信任

曾有雜誌報道Benny與一名金髮女士出海，更形容兩人是身穿「情侶裝」，不過就未有任何親密動作。

Toby覺得這樣也只不過是正常的社交，她認為兩個人在一起時最重要是舒服。

她又指自己也有異性朋友，又認為如被拍到與男性朋友在一起的話，也不表示有甚麼問題，她強調：「一定要有個信任喺度。」她又提到自己與周志康、周志文也有一同去玩wakesurf呢！

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

從公屋搬入豪宅

Toby畢業於曼徹斯特大學，修讀環境學系學士課程。入娛樂圈前，曾為伯樂（Bó Lè Associates）香港分公司的研究員，負責收集資料協助公司處理獵頭工作。至2010年參加香港小姐並奪冠，順理成章入行成為TVB藝員。

因為Toby曾與家人同住九龍灣啟晴邨，故曾被稱「公屋港姐」，不過入行後生活質素愈來愈高的她，2020年底更搬到九肚山豪宅。

▲ Toby在巨型客廳玩高難度瑜珈。（IG圖片）

愛巢有巨型客廳

從相中見到客廳空間十分寬敞，放了三張瑜伽墊依然空間十足。靠牆設有樓梯通往上層，客廳裝潢簡約，僅選用木造傢俱，盡顯生活品味；亦擺放綠色植物，令氣氛清幽舒適。

愛巢位於九肚山澐灃一幢約3003呎洋房，據悉該以月租10萬元租住，屬4房間隔，設有400平方呎花園、特大車庫、逾630平方呎天台，設施充足。

她在自家YouTube Channel「Animore TV 動物踩過界」，已曾把家中大浴室、天台以及客廳曝光。去年Toby慶祝34歲生日，在社交平台分享慶生照已令豪宅的廚房及飯廳展現大眾眼前。

最新影片推介：麥詩敏專訪

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R