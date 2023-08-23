【TVB新晉小生】徐文浩車廂親熱片流出後首度發文　承諾不再偷食：十分後悔及自責

現年28歲的TVB新晉小生徐文浩（Fred）出道不久便已備受力捧，不過早前在網上流傳一段徐文浩與年輕女子在車廂內有親熱的短片。當中，片中女子不顧衣衫不整，非常主動撲上男方身上，而男方亦笑笑口，可見二人關係匪淺，網上戲稱這次是「安心2.0」。

之後，徐文浩向媒體承認自己是片中人，並指與一名發展中的女生飲酒，大家都飲醉，並表示當時只是送對方回家，隨後就離開。

【TVB新晉小生】徐文浩與美女親熱片流出 情到濃時車廂即場「撲火」

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發文承諾不會再犯

因為男未婚、女未嫁，年青人一時情難自控可以理解。可是事件後，徐文浩被拍到在港鐵車廂「偷食」，不過今次是食飯糰。因為據《港鐵附例》任何人不得在已付車費區域內進食或企圖進食任何食物，若違例可被罰款。

而他在今日（8月23日）下午約2時半，在個人社交平台發文，這次也是他自車廂親熱事件後首次發文。他上載一張港鐵在車上張帖的「請勿飲食」告示，並寫道：「我知道錯了🙏🏽 我十分後悔及自責，並已深切反省﹗知道不應在車廂飲食，並承諾絕不會再犯。對不起！」

不少網民覺得他其實借「偷食」飯糰一事，同時為車廂親熱事件一併向公眾致歉，而網民亦普通支持他，覺得所犯屬小事，知錯能改便沒問題。

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