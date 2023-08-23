【西九文化區】楊潤雄︰政府一直關心西九財政　共同探討可行方案

▲ 文化體育及旅遊局局長楊潤雄。（資料圖片）

西九管理局董事局計劃出售部分物業以獲取營運資金，文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日出席活動後表示，政府一直關心西九文化區財政資源是否足夠，政府明白有關營運成本大，有與對方緊密聯繫，並探討可行方案。如果任何方案需要政府批准，當局會協助申請程序。

被問到西九文化區計劃容許街頭表演，當局會否考慮在各區搞街頭表演吸引旅客刺激經濟，楊潤雄表示，在西九文化區公眾場地進行街頭表演，由西九管理局負責，局方亦非常支持在裏面多作一些文化藝術的活動。

至於其他場地，局方亦鼓勵盡量方便表演藝術者在可行地方表演，但這類表演要考慮對環境、市民及住戶的影響，政府必須平衡不同看法。

另外，他說香港科學館和香港歷史博物館的擴建工程，設計已經完成，期望稍後向立法會申請撥款，加大兩個館的展覽場地及用地。

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責任編輯：趙居逸